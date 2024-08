Nella settimana di Ferragosto, la programmazione delle reti Mediaset subirà alcune importanti modifiche, principalmente per quanto riguarda il daytime di Canale 5. Quali sorprese riserverà il nuovo palinsesto di Canale 5 durante questa settimana speciale?

Modifiche alla programmazione di Canale 5

Nella settimana di Ferragosto la programmazione delle reti Mediaset subisce alcune modifiche. In particolare, viene cancellata nel daytime di Canale 5 la soap turca Endless Love (Kara Sevda), che si prende una piccola “pausa” a partire da lunedì 12 agosto. La soap turca con Burak Ozcivit è sicuramente uno degli “ingredienti” del daytime pomeridiano di Canale 5, nonché una delle protagoniste del successo che la rete ammiraglia Mediaset fa registrare nello slot orario che va dalle 14:10 alle 15:10 circa.

Tuttavia – per la settimana centrale di agosto – i vertici di Cologno Monzese hanno scelto di “mettere in pausa” le vicende di Kemal e Nihan per consentire ai tanti appassionati della soap turca di godersi qualche giorno di ferie in compagnia di amici e parenti, senza perdere nessun episodio. Anche chi rimane a casa potrà comunque trovare un ricco palinsesto nel pomeriggio di Canale 5.

A partire dal 12 agosto, il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset subisce delle modifiche. Ad aprire lo slot pomeridiano sarà sempre Beautiful, che quest’anno è regolarmente in onda (anche nella giornata di Ferragosto) con episodi inediti nel consueto orario dalle 13:44 alle 14:10 circa. Contrariamente a quanto avveniva gli anni scorsi infatti, la soap a stelle e strisce non è sostituita dalle repliche, ma regala nuove puntate in prima visione assoluta.

Subito dopo Beautiful andrà in onda The Family, nello slot orario che va dalle 14:10 alle 15:10 circa. Si allungherà quindi lo spazio dedicato all’altra dizi turca, che registra buonissimi ascolti in daytime con punte del 20%. Subito dopo sono trasmessi due episodi de La Promessa, che andrà in onda fino alle 17:00 circa, quando il timone passerà a Pomeriggio 5 News. Il talk show condotto da Simona Branchetti si ferma solo nella giornata di Ferragosto.

I fans della soap opera turca Endless Love possono stare tranquilli, e godersi una settimana di vacanza in compagnia di amici e parenti con la consapevolezza di ritrovare – al loro ritorno – i loro beniamini ad attenderli. Endless Love torna infatti regolarmente sui nostri teleschermi lunedì 19 agosto, con nuovi episodi che promettono di tenerci con il fiato sospeso.