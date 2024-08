Da quando Temptation Island è giunto al termine, molti dei protagonisti di questa edizione si sono riversati sui social per interagire con i fan e raccontare loro come stia procedendo la loro vita. Tra di essi, i più presenti sul web sono, soprattutto, Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Specie quest’ultima sta realizzando diverse dirette durante le quali non perde mai occasione per lanciare qualche stoccata contro il suo ex. Ebbene, dinanzi l’ennesima critica, Lino ha deciso di sbottare.

Lo sfogo di Lino Giuliano contro Alessia Pascarella

In questi giorni, Alessia Pascarella ha registrato diverse dirette Instagram in cui ha parlato male di Lino Giuliano. In particolare, il ragazzo è venuto a conoscenza di un commento della sua ex sul suo conto che non gli è affatto piaciuto. La donna, infatti, ha ironizzato sul fatto che Lino stesse male a causa delle critiche, lasciando intendere che potesse pensarci prima. Il pezzo della diretta in questione è stato mandato a Lino, che non ha esitato a replicare.

Quest’ultimo ha pubblicato uno sfogo sui social in cui ha detto di essere davvero stanco di essere tirato in ballo dalla Pascarella. In un primo momento, lui aveva cercato di comprendere la donna, in quanto ancora arrabbiata e scottata per quanto accaduto. Adesso, però, sono passati due mesi, quindi la rabbia di donna ferita dovrebbe essere scemata ma, a quanto pare, non è così.

“L’augurio” di Lino per la sua ex dopo Temptation Island e la reazione di lei

Lino, poi, ha voluto concludere il suo intervento dicendo che lui, una volta terminato Temptation Island, è andato avanti con la sua vita, contrariamente ad Alessia. Per tale ragione, ha invitato la donna a farsi una vita e ad andare oltre. Infine, ha chiosato dicendo di continuare a volerle bene, nonostante tutto.

Dinanzi queste parole, la Pascarella non ha replicato, almeno non ancora. Quest’ultima, che di recente ha smentito alcune dichiarazioni del suo ex in merito a suo figlio, si è limitata semplicemente a lanciare una stoccata contro tutte le persone che spiano il suo profilo e sanno ogni cosa di lei, anche se, in pubblico, non lo ammettono. A chi sarà rivolta questa ennesima stoccata, sempre al suo ex? Probabile.