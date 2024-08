Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 3 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 3 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il panorama generale segnala un rigenerante momento di rinvigorimento. Luna, Venere, Marte e Giove sono in sintonia con te in questa fase. Ciò che dichiari assume un significato importante e soprattutto, sia nel campo delle amicizie che nelle questioni d’amore, dovresti osservare un incremento nell’apprezzamento verso di te. Puoi sentirti sotto osservazione, ma è solo perchè stai suscitando interesse e ammirazione.

Oroscopo del Toro

Noto una certa sensibilità nell’aria, Toro, che potrebbe generare qualche contrasto tra i familiari. Tuttavia, è importante sottolineare che qualsiasi dinamica che emerga in questo mese di agosto si rivelerà beneficiosa in fin dei conti, dal momento che anche un dialogo vivace sarà un’opportunità per chiarire le tue intenzioni e il tuo punto di vista. E c’è una notizia ancora più gratificante: a partire da lunedì prossimo, l’influenza celeste sarà ancora più propizia per te.

Oroscopo dei Gemelli

Attualmente, i Gemelli sembrano concentrare la loro attenzione su questioni professionali; il desiderio di evitare la continuità nella routine lavorativa è palpabile. Urano stilerà il proprio transito nel loro segno nel prossimo anno; pertanto avranno l’opportunità di sperimentare drastiche trasformazioni nel loro ambiente lavorativo, che probabilmente coinvolgeranno un cambiamento di gruppo, ruolo o persino di società, fino al 2025. In tema affettivo, occorre superare alcuni attriti: l’amore richiede attenzione e cura.

Oroscopo del Cancro

Agosto si prospetta come un periodo davvero stimolante per i nati sotto il segno del Cancro, sia per quanto riguarda le interazioni sociali che per le vicende amorose. A partire da lunedì, l’influenza favorevole di Venere infonderà coraggio anche a coloro che stanno già vivendo una relazione solida, incoraggiandoli a compiere ulteriori progressi.

Oroscopo del Leone

Leone, il giorno che ti aspetta sarà ricco di fascino. Tuttavia, come sottolineo spesso, c’è il pericolo di esagerare, esigendo troppo sia da noi stessi che dalle persone che ci circondano. A parte questo, sono all’orizzonte delle straordinarie novità. Grazie a un’idea o un progetto revisionato, potrai raccogliere i frutti del successo nell’autunno.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il tuo focus dovrebbe essere sulla famiglia, particolarmente sui tuoi figli, specialmente se in queste ultime settimane ti sei allontanato a causa di questioni lavorative o di natura economica. È importante prestare attenzione alla possibilità di intraprendere un percorso legale. Tuttavia, giovedì potrebbe presentare delle sfide, quindi fai attenzione alle possibili controversie.

Oroscopo della Bilancia

In questo periodo, Bilancia, vediamo rifiorire l’amore come argomento principale della tua vita, agendo come un faro che guida la tua strada. È cruciale riconnetterti con amici e individui a te vicini che sono stati una specie di pilastro, sostenendoti sia su un piano personale che lavorativo. Dal punto di vista astrologico, questo risulta particolarmente favorevole.

Oroscopo dello Scorpione

Amico del segno Scorpione, dedica un po’ più di attenzione alla tua condizione fisica. Da quanto ne so, di recente ti sei strafatto di gelato, no? Forse ti sei un po’ esagerato. E non è tutto, hai dovuto affrontare anche qualche leggera tensione che ha avuto bisogno di essere risolta. Probabilmente hai puntato la tua energia su una persona che non sta attraversando un bel periodo. Nei prossimi giorni, indicati per cercare l’equilibrio, cerca di non lasciarti coinvolgere troppo dalle provocazioni e soprattutto tenta di gestire il tuo stress.

Oroscopo del Sagittario

Per l’astrologico Sagittario, le influenze benefiche di Sole e Luna si posizionano in modo splendido. Si deve ammettere che questo perciodo non sarà certamente memorabile per la sfera affettiva. Agosto, infatti, porterà il senso di un’attesa di tempi migliori. Tuttavia, vi è la possibilità di impegnarsi in attività ludiche e di relax. Perché non cogliere l’occasione?

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorno, con l’inizio della settimana avremo un’eccellente posizione di Venere. A gran parte della gente può sembrare che tu sia un individuo rigido e ostinato – e sì, non sbagliano completamente. Ma quello che molti non colgono è che dietro questa facciata si nasconde un cuore d’oro. Sei una persona tenera, ottimista e generosa. E per coloro tra voi che attualmente godono della solitudine, ci sono delle sorprese in serbo!

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquariani dovranno fronteggiare alcune piccole tensioni, ma non preoccupatevi, perché Venere sta per interrompere il suo allineamento opposto. Questo sia porterà a una possibilità di riconciliazione con un individuo, sia vi permetterà di considerare la vostra attività lavorativa in una luce più favorevole.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, non tutte le stelle sono allineate in tuo favore. Potrebbe essere che, in questi momenti, stai cercando di sondare la forza di una relazione. Fai attenzione ai problemi che possono emergere da parole o espressioni pronunciate senza riflessione. La tua preoccupazione per le questioni finanziarie sta aumentando, e avresti bisogno di un po’ più di sostegno dal tuo entourage.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.