Le selezioni per il Grande Fratello sono ancora in corso e tra i concorrenti che a settembre varcheranno la soglia della porta rossa dovrebbero esserci anche dei protagonisti dell’edizione di quest’anno di Temptation Island. Alcuni di loro sono stati già provinati, anche se non si conoscono gli esiti ufficiali. Per altri, invece, le cose sembra siano andate in maniera un po’ diversa. Pare ci siano delle coppie, una in particolare, che starebbe facendo di tutto per entrare nella casa, senza ottenere risultati.

Ecco quale coppia di Temptation Island sarebbe stata scartata dal Grande Fratello

Certamente Alfonso Signorini non si lascerà scappare l’occasione di cavalcare l’onda del successo mediatico riscosso dall’ultima edizione andata in onda di Temptation Island. Nel cast, infatti, ci saranno dei volti che hanno animato e arricchito di dinamiche il reality show. Tra di loro, come già anticipato, potrebbero sbarcare Lino Giuliano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Raul Dumitras e Martina De Ioannon.

Oltre ai loro nomi, però, ne sono trapelati anche altri di coppie che starebbero facendo l’impossibile pur di entrare nella casa. Oltre a Jenny Guardiano e Tony Renda, sembra ci siano altri due protagonisti interessati alla cosa, loro sono Luca Bad e Gaia Vimercati. Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, però, i due avrebbero ricevuto solo due di picche.

La vita di Luca e Gaia dopo il reality show

La notizia, al momento, non è stata commentata dai diretti interessati, i quali non hanno né confermato né, tanto meno, smentito di aver provato a fare i provini per il GF ed essere stati respinti. Per adesso, Luca Bad si è un po’ assentato dai social, sta di fatto che è più di 24 ore che non pubblica contenuti. Per quanto riguarda Gaia Vimercati, invece, la ragazza continua ad essere attiva e a mostrare come trascorre le sue giornate.

L’ultimo video risale proprio a questa mattina, in cui la giovane ha spiegato di non aver ricevuto esattamente un buon giorno in quanto si è svegliata con delle tasse da pagare. La ragazza, inoltre, ha svelato che nelle prossime ore vorrebbe anche realizzare una diretta Instagram per chiacchierare con i suoi fan di alcune cose. Forse parlerà anche di questa faccenda? Staremo a vedere. Intanto, Luca e Gaia continuano a non essere più una coppia e la ragazza sta frequentando l’ex tentatore Jakub, su cui ha fatto delle confessioni.