Alcuni protagonisti dell’edizione di quest’anno di Temptation Island potrebbero sbarcare al GF. Considerando l’enorme successo di questa edizione, dunque, sarebbe un vero peccato non concedere a qualche protagonista di continuare a creare dinamiche anche all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi giorni sono trapelati i nomi di alcuni protagonisti che pare stiano per essere provinati per il reality show. Ebbene, se per alcuni pare che le proposte siano arrivate direttamente dallo staff del programma, per altri stanno circolando delle voci un po’ differenti. I protagonisti di queste nuove indiscrezioni sono Jenny Guardiano e Tony Renda.

Jenny e Tony pronti a tutto per il GF? Cosa è emerso

A quanto pare, in questo periodo si stanno effettuando i provini per il Grande Fratello, a cui starebbero prendendo parte anche alcuni ex volti di Temptation Island. Tra di loro ci sono anche Jenny e Tony. I due, però, pare non siano stati contattati direttamente dallo staff del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma sarebbero loro ad insistere per cercare di avere dei contatti con il programma.

Sul loro conto stanno emergendo sempre più segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che siano tra le coppie “fake” di questa edizione di Temptation Island. Fake non nel senso che non stanno realmente insieme, ma perché pare abbiano deciso di partecipare solamente per avere un po’ di visibilità ed entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Segnalazioni anche su altri protagonisti di Temptation Island

Stando a quanto emerso di recente, dunque, Jenny e Tony starebbero puntando al Grande Fratello che, considerando tutti i mesi in cui va in onda, è certamente in grado di donare molta più visibilità rispetto a Temptation Island. Al momento, però, non si sa se Signorini abbia accolto la loro richiesta oppure no.

Nel frattempo, però, anche altri protagonisti del programma incentrato sulle tentazioni stanno generando sgomento. Gli ex concorrenti, infatti, si stanno concedendo svariate serate di baldoria, e specie per quanto riguarda Alex e Christian sono emerse delle segnalazioni alquanto interessanti. Entrambi sono usciti single dal programma, e pare abbiano intenzione di restarci a lungo. I due, infatti, pare ci stiano provando con tantissime ragazze, e alcune di loro ci sarebbero anche cascate. Al momento, però, non ci sono foto a riguardo.