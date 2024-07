Tra le coppie scoppiate a Temptation Island c’è anche quella formata da Gaia Vimercati e Luca Bad. La ragazza aveva, in un primo momento, scelto di uscire con il fidanzato, ma successivamente ha cambiato idea. Attualmente stanno circolando svariate voci che la vedono accostata al tentatore Jakub Bakkour, ma cosa c’è di vero? Ecco cosa hanno rivelato i due protagonisti.

Jakub svela in che rapporti è con Gaia dopo Temptation Island

Da quanto Temptation Island si è concluso sono tante le voci che stanno circolando su tutti gli ex protagonisti. In tanti, inoltre, hanno subito ripreso possesso dei loro social, dove stanno condividendo contenuti inerenti le loro giornate, ma non solo. In molti stanno aprendo anche box di domande a raffica in cui stanno rispondendo a tutte le curiosità degli utenti del web, come accaduto di recente per Alessia Pascarella e Maika Randazzo. In questa circostanza, ad aprirsi con i fan sono stati Gaia e Jakub. In tanti gli hanno chiesto se stiano insieme e i due hanno risposto.

Il primo a fare chiarezza sulla faccenda è stato l’ex tentatore. Il ragazzo ha ammesso di aver trovato subito una simpatia e un’empatia con Gaia, ragion per cui i due si stanno conoscendo meglio anche al di fuori della trasmissione. Per adesso, però, la loro resta una frequentazione leggera e senza troppo impegno in quanto specie lei esce da una situazione decisamente complicata. Jakub, però, non ha potuto non ammettere di trovarsi davvero molto bene con l’ex di Luca, il quale pare non abbia preso bene la conoscenza tra i due.

Le confessioni della Vimercati: il freno e la rivelazione privata sulla sua vita

Ad intervenire sulla faccenda, poi, è stata anche Gaia. La ragazza ci ha tenuto subito a precisare di non reputarsi fidanzata con Jakub. Per adesso, nessuno dei due ha intenzione di dare luogo ad una nuova relazione, specie lei. Dopo tutto quello che ha vissuto, infatti, Gaia non si sente pronta a gettarsi a capofitto in una nuova storia, ragion per cui ci sta andando con i piedi di piombo. Vero è che i due si stanno sentendo e vedendo, ma non con l’obiettivo di fidanzarsi, quindi, la loro potrebbe essere definita più un’amicizia, cosa che ha lasciato tutti un po’ spiazzati. Ad ogni modo, con il tempo si vedrà se la storia decollerà oppure no.

Nel rispondere alle curiosità dei fan, poi, Gaia ha toccato anche un tasto molto delicato. La ragazza, infatti, ha parlato dei motivi per i quali sua nonna vive con lei. La giovane ha ammesso che la donna abbia dei problemi di salute e mobilità. Dato che sua madre vive altrove con il suo compagno per ragioni di lavoro e non può ospitarla, così come suo zio, lei ha deciso di sobbarcarsi questo incarico, che comunque svolge con grande amore e dedizione.