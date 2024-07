I fan di Maria De Filippi ormai lo sanno, la conduttrice è sempre alla ricerca di idee nuove per le sue trasmissioni in quanto non ama la staticità. La presentatrice ama sperimentare e, probabilmente, è proprio questo il segreto del successo assicurato che hanno i suoi format. Ebbene, proprio in virtù di questo, di recente sono trapelate delle indiscrezioni alquanto interessanti secondo le quali sembra che la donna sia intenzionata a riportare in auge il Trono Gay a Uomini e Donne. Ecco cosa è emerso.

L’unica esperienza di Trono Gay e Uomini e Donne e il suo ritorno

Era nella stagione 2016/2017 di Uomini e Donne quando il pubblico rimase spiazzato da una scelta presa da Maria De Filippi, ovvero, quella di introdurre il Trono Gay nel suo talk show pomeridiano. Questa scelta generò molto sgomento; tra chi ne fu profondamente entusiasta e chi, invece, reputò il tutto un azzardo. Il trono in questione fu quello di Claudio Sona, che alla fine uscì dal programma con Mario Serpa, ma la loro storia naufragò in malo modo dopo un po’ di tempo.

Ad ogni modo, dopo tale esperienza, la conduttrice ha preferito non replicare, lasciando delusi tutti quei telespettatori che avevano apprezzato la normalizzazione anche in televisione dell’omosessualità, veicolando messaggi positivi e giusti. Ebbene, a quanto pare, Maria ha intenzione di tornare sui suoi passi. Stando a quanto si apprende da alcune indiscrezioni trapelate sui social dall’influencer Amedeo Venza, pare proprio che presto torneremo a vedere il Trono Gay in tv.

Aperti i casting: come sarà la nuova versione del Trono Gay? E scoop su nuovo tronista

Stando a quanto emerso da queste recenti indiscrezioni, sembrerebbe che il tutto sia “certo” al punto che sono stati avviati anche i casting per la selezione dei partecipanti. Per il momento, però, non si sa se sul Trono Gay di UeD verrà posta una donna oppure un uomo né, tanto meno, se questa iniziativa partirà già da settembre, con il ritorno in onda della trasmissione, oppure se verrà inserita in corso d’opera nel corso dell’anno. La cosa certa è che la De Filippi ferma non riesce proprio a stare, sta di fatto che attualmente si stanno svolgendo i casting per UeD mentre a fine agosto si ripartirà con le registrazioni.

Come se non bastasse, poi, Amedeo Venza ha sganciato anche un altro scoop. Nello specifico, ha dichiarato che una coppia famosa stia in crisi. Le loro iniziali sono M. e N. Uno di loro pare stia effettuando anche i provini per ottenere il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Al momento, però, l’identità dei protagonisti di questo scoop non è stata rivelata, non resta che attendere per scoprire di chi si tratta.