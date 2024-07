Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 31 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 31 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, c’è parecchia agitazione nel tuo segno e una spinta verso l’eliminazione di ciò che è ormai vecchio e non funziona più. Stai anche cercando di limitare le spese, poiché percepisco che molte persone del segno dell’Ariete stanno tirando la cinghia in questo periodo. Non permettere a sentimenti di sconfitta infondati di sopraffarti. Forse sei ancorato a un passato pieno di difficoltà, ma ci saranno molte opportunità per riscattarti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, come accennavo precedentemente, è una fase astrologica davvero stimolante per chi desidera risolvere dispute in sospeso, incluse quelle di natura legale o finanziaria. L’amore, oh l’amore, sta riscoprendo la sua fiamma. Potreste scoprire che un nuovo incontro può trasformarsi in un punto di riferimento cruciale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il benefico influsso di Venere è decisamente significativo, quindi è fondamentale sfruttare quest’ultimo transito del pianeta dell’affetto. Agosto si preannuncia come un periodo di radicale riconsiderazione del vostro approccio all’amore. Perciò, coloro che hanno attraversato un periodo di difficoltà sentimentali, avranno l’intenzione di ragionare con più accuratezza prima di buttarsi in una nuova avventura. Per quanto concerne il settore lavorativo, l’auspicio è positivo grazie a Giove che potrebbe portare ulteriori validazioni o riconoscimenti.

Oroscopo del Cancro

In qualità di Cancro, avendo Mercurio favorevole, stai per vivere un periodo ricco di creatività sia oggi che domani. Le tue idee vengono apprezzate e prese in considerazione in maniera maggiore. Inoltre, la passione riscoperta renderà i tuoi incontri particolarmente fortunati.

Oroscopo del Leone

Leone, ci sono buone notizie per te: ti senti rinvigorito e ciò ti rende particolarmente in forma. Tuttavia, potrebbe esserci un piccolo ostacolo: le tue aspettative da coloro che ti circondano potrebbero essere eccessive. Ricorda, è il periodo del tuo compleanno: qualcuno potrebbe non essere del tutto contento dell’attenzione ricevuta e desiderare un po’ di più. Ma non creare troppo tumulto e non insistere oltre il dovuto; le stelle sono favorevoli per ciò che riguarda la sfera sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Agosto sarà un mese propizio per la Vergine grazie all’influenza di Venere. Questo periodo rappresenta l’opportunità perfetta per riconnettersi con l’affetto familiare, in particolar modo per coloro che hanno tralasciato il cuore per concentrarsi eccessivamente sulla carriera. Per chi ha sperimentato una separazione, ci sarà la possibilità di vivere qualcosa di fresco, di nuovo, e di soddisfacente.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, gli affari del cuore e le questioni pratiche stanno turbando il vostro equilibrio. Non posso sottolineare abbastanza come i nativi di questo segno zodiacale siano stati spesso toccati dall’inabilità di gestire tutto, non per scarsa volontà, ma per mancanza di energia vitale. Perciò, la priorità assoluta è recuperare fiducia in voi stessi e vigore fisico.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, si prospetta un periodo alquanto positivo! Si avverte un solido recupero in arrivo, così come l’inizio di svariate e brillanti vittorie. Lavorateci su, dato che entro la metà di Agosto, se siete soli, potreste incrociare la strada con una futura compagna o compagno. Per quanto riguarda la carriera, potrebbe emergere l’opportunità di un cambio di scena, un nuovo team o un ruolo diverso: l’imperativo è il cambiamento!

Oroscopo del Sagittario

Consiglierei al Sagittario di avere un briciolo di cautela nei legami affettivi, quantomeno fino a venerdì. Potrebbe esserci un allontanamento, forse dovuto a circostanze lavorative o fattori tangibili, ma è fondamentale evitare di affrontare nuovi duelli amorosi. Questo periodo sembra infatti invitare a una prudenza particolare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, i prossimi mesi di settembre e ottobre saranno decisivi per te, con molte decisioni cruciali da prendere. Se c’è qualcuno che attrae il tuo interesse, non esitare a passare più tempo con questa persona.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, emerge finalmente una potente corrente di forza ed energia. Coloro che recentemente hanno accolto una nuova vita, siglato un matrimonio o iniziato una convivenza e che allo stesso tempo si sono trovati a affrontare periodi di disagio, sentono ora l’esigenza di adattarsi e inserirsi in un nuovo contesto. Un’indispensabile pausa di riflessione li aspetta, in una giornata che, nonostante tutto, avanzerà con calma e serenità.

Oroscopo dei Pesci

Agisci con pazienza e tranquillità, cari Pesci. La Luna si contrappone a Mercurio, potrebbe creare un’atmosfera di malcontento che potrebbe portare ad ulteriori scontri. Mantenere la serenità e la freddezza è fondamentale in questo periodo. Mi raccomando!

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.