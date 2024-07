Gaia Vimercati e Jakub Bakkour hanno deciso di frequentarsi dopo Temptation Island. In un primo momento, la ragazza era sembrata intenzionata a dare un’altra chance al suo fidanzato Luca Bad. Dopo un po’ di tempo, però, ha cambiato idea, sta di fatto che i due si sono lasciati. La giovane, così, ha iniziato una frequentazione con l’ex tentatore di questa edizione, e pare che il suo ex fidanzato non l’abbia presa affatto bene.

Cosa è successo tra Gaia e Jakub dopo Temptation Island

La storia d’amore tra Gaia e Luca è giunta definitivamente al termine. Lei ha avviato una frequentazione con Jakub. I due hanno trascorso delle giornate al mare e sono stati avvistati da alcune persone che hanno diffuso delle segnalazioni. Dalle immagini in questione si vede che tra i due c’è molta sintonia e complicità. In una foto in particolare, i protagonisti sono seduti al tavolo di un ristorante in procinto di mangiare.

Stando a quanto emerso dalla segnalazione in questione, sembra che Luca non abbia preso affatto bene la cosa. Il ragazzo sembra sia ancora piuttosto provato per l’epilogo che ha preso tutta questa situazione, specie perché non si aspettava che, alla fine, sarebbe stato lui quello che ci sarebbe rimasto male.

La reazione di Luca e lo stravolgimento del look

Ad ogni modo, sui social, Luca non sta dando a vedere il suo dispiacere. Mediante alcune Instagram Stories, infatti, il giovane ha voluto trarre un po’ le somme del percorso fatto a Temptation Island che si è concluso. A tal proposito, ha voluto dedicare buona parte del suo intervento a tutte le persone che lo hanno sostenuto e che gli stanno mandando dei bei messaggi in questo periodo, cosa alquanto strana considerando il clamore e il dissenso che hanno generato alcuni suoi comportamenti quando era nel reality show.

Luca, inoltre, è tornato al suo lavoro ed ha deciso di stravolgere anche il suo look. Nello specifico, infatti, ha cambiato completamente il colore dei suoi capelli modificandoli da castani a biondo platino ossigenato. Solitamente sono le donne che partono dalla testa quando vogliono segnare un cambiamento importante nella propria vita, mentre questa volta è stato un uomo.