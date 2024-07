Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 29 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 29 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è probabile che tu abbia percepito recentemente una serie di cambiamenti significativi. È innegabile che alcuni di voi abbiano traversato un periodo difficile, come nel mese di febbraio, piuttosto impegnativo. Ma, in ogni scenario, si intravede un progresso, specialmente in questi giorni. Ciò dimostra un grande coraggio da parte tua. Nel settore affettivo, l’amore sta stabilendo le sue condizioni.

Oroscopo del Toro

Toro, finalmente l’oroscopo comincia a girare in tuo favore, nonostante sia necessario affrontare alcune problematiche lavorative. Mercurio, con un aspetto favorevole, offre opportunità, tuttavia, esso durerà solo per un breve periodo. Quindi, è evidente che prima di permetterti di prendere una meritata pausa, dovresti convocare un incontro lavorativo nelle imminenti tre settimane. L’intento è di comprendere come pianificare in modo efficace il segmento lavorativo che inizia da settembre. Riguardo all’amore, ritarda qualsiasi decisione definitiva, sia essa positiva o negativa, fino ad agosto.

Oroscopo dei Gemelli

Si preannuncia un periodo di intensità per i Gemelli grazie all’influenza di Luna, Marte e Giove nel vostro segno. Il cielo si accende di desideri e passioni ma la calma potrebbe essere disturbata, dato che non sarà possibile realizzare ogni vostro sogno d’amore. Distinguiamo i vari casi: per chi ha appena concluso una storia, l’esplorazione di nuove avventure sembra essere la direzione presa, mentre chi vive una relazione stabile, avvertirà un forte desiderio di rinnovamento e di consolidamento del legame di coppia.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro, ricco di una potente forza interiore e di emozioni profonde, può manifestare una certa timidezza in superficie. Ma non lasciatevi ingannare, perché questa riservatezza si scioglie quando il Cancro si impegna in una causa o un ideale a cui crede fortemente, mostrando una tenacia inscalfibile. Per coloro che attualmente si trovano in una condizione di libertà sentimentale e sono aperti alla possibilità di un nuovo amore, consiglio di prestare attenzione al mese di agosto.

Oroscopo del Leone

Amici del Leone, l’astro del giorno splende nel vostro segno, favorendo un periodo di chiarezza e intuizioni. È possibile che durante questo periodo baleni nella vostra mente la brillante soluzione per risolvere quella vecchia questione legale o finanziaria. Non dimentichiamo i disagi affrontati tra gennaio e maggio. Anche il tuo benessere fisico ha subito delle battute d’arresto in passato, a maggio per l’esattezza. Pertanto, l’aspetto critico di questo periodo potrebbe riguardare la tua salute. Prediligi una serata tranquilla e rilassata.

Oroscopo della Vergine

Interessante scenario per la Vergine. Mercurio affila l’intelligenza ed opera dal tuo settore zodiacale. Tuttavia, c’è una certa effervescenza oggi e domani, dovuta al tuo desiderio di vedere tutto ordinato. Sembra però che ci siano individui nel tuo entourage che traggano piacere dal creare disordine.

Oroscopo della Bilancia

Osservando la costellazione della Bilancia, vedo che Giove e Marte sono in una posizione estremamente favorevole. Questo può favorire una ricerca di nuovi ambiti in cui lasciare libera la tua fibra artistica, ma non solo. Si profilano anche nuovi scenari a livello affettivo, quindi, prendi atto che chi ha infranto la tua fiducia nel passato, non dovrebbe avere altre opportunità. Vorrei rimarcare che è fondamentale ritrovare una pacificazione interiore e rigenerare le tue energie.

Oroscopo dello Scorpione

All’orizzonte dello Scorpione si profila una Luna dai connotati singolari. Perciò, per la giornata di oggi, consiglio di restare in guardia dalle potenziali tensioni. Evitare di consumare energie nel cercare soddisfazioni per vecchi torti subiti: sarebbe più saggio voltare pagina. Riguardo all’aspetto amoroso, vedo delle motivazioni più intense che prenderanno forma a partire dal mese di Agosto.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittario, so che siete soliti porsi obiettivi sempre più alti, accettando la sfida di raggiungerli. Tuttavia, in questo periodo, suggerisco cautela e di non voler esagerare. Non cercate di superare i vostri limiti, ma piuttosto, apprezzate ciò che già avete. Non sempre è possibile superare ogni ostacolo, e non sempre è dovuto a una mancanza di preparazione da parte vostra, ma spesso a circostanze esterne fuori dal vostro controllo.

Oroscopo del Capricorno

Il mese di agosto riserva delle belle sorprese per il Capricorno, sia in ambito lavorativo che amoroso. Non escludiamo la possibilità di un ritorno di fiamma o di un amore tutto da scoprire. Chissà che non si accenda una passione inaspettata.

Oroscopo dell’Acquario

Per i single nati sotto il segno dell’Acquario, c’è una Venere un po’ difficile da gestire. Però, tenete duro perché il mese di Agosto promette soluzioni più positive! Inoltre, un benevolo Giove incanala ottimi spunti di idea e stimola la tua creatività.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, mantenere la calma e non cadere nella trappola delle provocazioni è fondamentale. A volte, non c’è niente di sbagliato nel concedersi un momento di tranquillità, e potrebbe essere proprio quello che vi serve oggi.

