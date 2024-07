In queste ore, Jenny Guardiano ha pubblicato dei contenuti su Instagram che hanno lasciato i fan un po’ spiazzati. La giovane si è mostrata ai suoi follower con il labbro tumefatto. Successivamente, poi, ha spiegato il motivo per il quale è ridotta in queste condizioni. L’ex concorrente di Temptation Island ha effettuato un’operazione chirurgica. Ecco per che cosa e come sta ora.

Ecco perché Jenny Giuliano si è operata dopo Temptation Island e come sta

Jenny Guardiano ha deciso di uscire da Temptation Island insieme a Tony Renda. Malgrado tutto quello che è accaduto nel reality show, la ragazza ha deciso di perdonare il dj. Stando a quanto rivelato da loro stessi, pare proprio che Tony si stia comportando meglio, lasciando che la sua compagna si comporti e si vesta come ritiene più opportuno senza opprimerla o condizionarla.

Contenta di queste nuove libertà acquisite, dunque, Jenny ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico alla bocca. Nello specifico, la ragazza ha ammesso di aver preso la decisione di rimuovere le protesi che aveva alle labbra. In effetti, in tanti avevano criticato questa parte del suo volto reputandola un po’ troppo finta. A quanto pare, questa era una percezione anche della protagonista che, infatti, ha deciso di correre ai ripari.

Per fortuna l’operazione di asportazione delle protesi labiali sembra sia andata bene. Attualmente, però, Jenny ha ancora tale parte del volto gonfia e colma di lividi, Poco alla volta, però, l’area guarirà completamente e la Guardiano tornerà a sfoggiare le sue labbra naturali. La giovane ha ammesso di vedersi piuttosto strana, quasi da non riconoscersi in quanto le sembra di essere tornata una bambina. Ad ogni modo, è contenta della decisione presa. Al momento, Tony non è intervenuto sulla faccenda per manifestare la sua opinione.

Segnalazione su Martina e Carlo

In queste ore, inoltre, stanno circolando sul web anche altre notizie inerenti i concorrenti di questa edizione di Temptation Island. Oltre allo scoop su Lino, Maika e Alessia, anche su Martina De Ioannon e Carlo Marini ci sono delle novità. I due, infatti, sono stati avvistati insieme da diverse persone. Parre che tra loro ci sia una frequentazione, anche se loro stessi hanno ammesso di non reputarsi fidanzati. Dai contenuti emersi, però, sembrano essere davvero complici e in sintonia. Chissà, dunque, se da cosa, alla fine, nasca cosa.