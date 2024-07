La dama di Uomini e Donne Ida Platano è generalmente molto attiva sui suoi social, in particolar modo Instagram. Spesso condivide contenuti inerenti le sue giornate, il suo lavoro, il tempo libero, ma anche questioni più private. Ad ogni modo, in queste ore, la donna si è resa protagonista di una gaffe che ha generato molta ilarità sul web. Nello specifico, ha pubblicato una foto nella quale si vede palesemente che sia stata modificata per perfezionare il suo corpo.

Ecco la foto modificata di Ida Platano

In queste ore, le persone che seguono Ida Platano hanno notato una gaffe da parte della dama. Quest’ultima si trova attualmente in vacanza intenta a godersi qualche momento di relax. Non si sa chi ci sia in sua compagnia, in quanto la protagonista si è sempre mostrata da sola. Molto probabilmente, ha deciso di concedersi qualche momento di svago solo con suo figlio, che non è solita mostrare sui social.

Ad ogni modo, il motivo per il quale la dama è finita nell’occhio del ciclone risiede in una foto pubblicata ieri. La protagonista ha assunto una posa sexy mentre era in spiaggia in costume da bagno. Guardando attentamente lo scatto, però, si vede palesemente che la foto sia stata modificata. Proprio all’altezza dei glutei, infatti, si vede una distorsione dell’immagine che rende i suoi contorni decisamente innaturali.

La dama di Uomini e Donne presa in giro, ma lei non replica

Questo errore da parte della Platano ha suscitato una certa ilarità sul web. Ida, che si è sempre erta a paladina della semplicità, che ha sempre esortato le donne a mostrarsi per quello che sono senza filtri e senza paure, ha photoshoppato una sua foto evidentemente per cancellare alcuni difetti. Al momento, però, la protagonista non è ancora intervenuta sulla faccenda per raccontare la sua versione dei fatti.

Di solito, quando viene presa di mira dagli utenti del web non esita ad intervenire per replicare, cosa accaduta proprio di recente sempre in merito al tema dell’aspetto fisico. Probabilmente, la donna è troppo impegnata a godersi la vacanza per badare a queste cose. Non resta che attendere per vedere se spenderà qualche parola per giustificare il tutto.