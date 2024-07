In queste ore, Ida Platano ha pubblicato su Instagram dei messaggi davvero deplorevoli ricevuti da alcuni hater. Una persona in particolare ha preso di mira la donna muovendo contro di lei degli insulti davvero forti e piuttosto spinti, durante i quali è stata tirata in ballo anche Maria De Filippi. Ida è rimasta così scioccata dagli insulti al punto da renderli pubblici mostrando, di conseguenza, anche l’account della persona che ha scritto quelle parole così becere.

I gravi insulti ricevuti da Ida Platano

Non è certamente la prima volta che Ida Platano si trova a dover fare i conti con un pesante odio che proviene dai social. La donna, infatti, viene spesso presa di mira per i contenuti che pubblica, ma anche in generale per la donna che è, senza un motivo. In queste ore, però, l’ex tronista di Uomini e Donne si è trovata a dover leggere degli insulti davvero scurrili.

Una persona, infatti, ha commentato le sue recenti Instagram Stories accusando la donna di essere una sorta di mangiatrice di uomini, sempre alla ricerca di qualche preda da stanare. Naturalmente, i termini che sono stati adoperati si sono rivelati decisamente più spinti e poco ripetibili. La signora in questione ha anche detto ad Ida di vergognarsi in quanto è una madre e suo figlio dovrebbe provare ribrezzo nel pensare di avere una mamma come lei.

Com’è stata tirata in ballo Maria De Filippi e la reazione di Ida

Ad un certo punto, però, l’autrice di simili offese ha perso letteralmente il controllo ed ha cominciato a fare delle allusioni nelle quali ha tirato in ballo anche Maria De Filippi. In particolar modo, l’utente ha insinuato che Ida sia scesa a qualche compromesso con la padrona di casa di Uomini e Donne per riuscire ad ottenere sempre un posto all’interno della sua trasmissione.

Si tratta, ovviamente, di insinuazioni piuttosto pesanti, ma per lo più eccessivamente volgari che hanno lasciato senza parole la Platano. La donna, infatti, non ha voluto replicare con un video, come è solita fare ultimamente. La protagonista si è limitata semplicemente a commentare al di sotto di questi messaggi dicendosi schifata e ammettendo di provare pena per la persona che è stata in grado di generare simili pensieri.