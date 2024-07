Nel corso della puntata di ieri di Temptation Island c’è stato il nuovo falò di confronto tra Lino e Alessia. Giuliano ha voluto incontrare nuovamente la Pascarella per cercare di farsi perdonare, ma lei è stata irremovibile. Ad ogni modo, alcuni telespettatori del programma hanno notato qualcosa di piuttosto ironico e divertente accaduto durante il loro incontro e riguarda Filippo Bisciglia. Il conduttore è sembrato non tollerare molto il comportamento di Lino, sta di fatto che, non appena ne aveva l’occasione, lo punzecchiava con delle pungenti stoccate.

L’ostilità di Filippo Bisciglia verso Lino Giuliano a Temptation Island

Diversi telespettatori di Temptation Island hanno avuto la percezione che Filippo Bisciglia non nutra molta simpatia nei riguardi di Lino Giuliano. Il conduttore si è sempre mostrato molto neutrale in occasione dei falò di confronto, tuttavia, in questa circostanza non è riuscito a trattenersi dal lasciar trapelare una sua preferenza. Quando Lino e Alessia si sono confrontati nuovamente, infatti, il presentatore è intervenuto in più occasioni facendo delle battute sarcastiche nei riguardi di Lino.

Il ragazzo si è scusato con Alessia per i suoi comportamenti, cosa che è apparsa un po’ falsa considerando che, subito dopo il loro primo falò, lui ha chiesto alla tentatrice Maika di uscire insieme. Lino si è giustificato dicendo di essere corso da lei reputandola un “rifugio”. Filippo, allora, lo ha guardato con aria sarcastica ed ha ripetuto: “Rifugio?!” In realtà a molti, e anche al presentatore, il ripensamento di Lino sembrerebbe essere scaturito da un rifiuto da parre di Maika, la quale pare non abbia mai avuto un reale interesse nei suoi riguardi.

I saluti gelidi e i commenti del web

Ma non solo, anche in altre occasioni Filippo è intervenuto per difendere Alessia e accusare Lino di non essersi comportato esattamente in maniera esemplare nei suoi riguardi. Infine, anche in occasione dei saluti finali, il conduttore ha salutato calorosamente la ragazza con due baci, mentre Lino è stato liquidato in maniera decisamente più rapida e fredda.

Sul web, infatti, sono stati tantissimi i commenti degli utenti del web i quali hanno evidenziato il modo in cui Filippo pare abbia preso in giro Lino durante questo falò, ma anche in occasione dei precedenti. Inutile dire che la maggior parte dei telespettatori è apparsa piuttosto d’accordo con l’atteggiamento del conduttore non giustificando minimamente quello del concorrente del reality show.