Tra le protagoniste di questa edizione di Temptation Island c’è Jenny Guardiano. La fidanzata di Tony Renda si è resa protagonista di svariati sfoghi, causati soprattutto dai comportamenti poco rispettosi del suo compagno. Nell’ultimo periodo, però, anche lei si sta aprendo a questa esperienza e si sta lasciando andare con un tentatore. Quello che in queste ore sta generando parecchio sgomento, però, è un’altra faccenda. La ragazza, infatti, ha colpito molto per il suo aspetto estetico che, tuttavia, nel corso degli anni ha subito dei ritocchini piuttosto significatici. Ecco com’era prima delle operazioni.

Polemiche sull’aspetto fisico di Jenny Guardiano di Temptation Island

Jenny Guardiano ha colpito molto il pubblico di Temptation Island per la sua bellezza e i suoi lineamenti. In tanti, infatti, si sono chiesti come faccia la donna a stare con un ragazzo come Tony. Ad ogni modo, Jenny non è sempre stata come appare ora. La giovane, infatti, malgrado la sua giovane età, si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica che l’hanno spinta a cambiare non poco.

Su TikTok, un po’ di giorni fa, l’influencer Claudia Mariani ha pubblicato un video nel quale evidenzia le enormi differenze che ci sono tra il prima e il dopo di Jenny analizzando una foto attuale e una di un po’ di anni fa. Il video in questione, però, sta diventando virale solo in queste ore, sta di fatto che sono emerse anche altre foto inerenti la ragazza. Ebbene, il suo aspetto sta generando un certo sgomento tra i telespettatori del reality show.

Ecco che interventi ha fatto Jenny

Stando a quanto emerso dagli scatti, infatti, si vede perfettamente che Jenny abbia fatto ricorso alla chirurgia per aumentare considerevolmente le dimensioni delle sue labbra. Anche gli zigomi appaiono più gonfi e, di conseguenza, anche gli occhi più tirati. Inoltre, anche per quanto riguarda il suo decolleté pare ci siano delle differenze. Fino a un po’ di anni fa la giovane sembrava sfoggiare qualche taglia in meno rispetto ad adesso.

In ogni caso, ciò che resta indubbio è che Jenny sia sempre stata una bella ragazza, anzi, prima del ricorso alla chirurgia estetica era molto più naturare e “pulita”, mentre adesso ha un aspetto decisamente più prorompente. Il tutto, poi, risulta ancora più strano considerando il fatto che Tony, da uomo geloso e possessivo verso la sua donna quale si è dimostrato essere, sia stato d’accordo con la giovane in merito a tutti questi ritocchi.