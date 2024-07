Grande attesa e fibrillazione per la puntata di questa sera di Temptation Island. Tanti sono i colpi di scena che dovrebbero accadere, ecco alcune anticipazioni, pertanto, le aspettative sono piuttosto elevate. Ad ogni modo, in attesa di vedere quello che succederà, un’ex protagonista del programma ha fatto delle confessioni alquanto inaspettate in merito al reality show. La persona in questione è Manuela Carriero, la quale ha raccontato retroscena in merito a quello che accade dietro le quinte e in relazione ai compensi. Ecco cosa è emerso.

Ex volto di Temptation Island fa confessioni inedite sui cachet

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Manuela Carriero, ex partecipante di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto delle confessioni sul programma. Per quanto riguarda l’argomento dei compensi dei concorrenti del programma, nei vari anni di messe in onda sono trapelate diverse indiscrezioni. Quelle più papabili fanno riferimento a cachet che si aggirerebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa, ma sarà davvero così?

Manuela ha smentito categoricamente queste cifre. La ragazza ci ha tenuto a precisare di non poter entrare troppo nel merito di questa faccenda in quanto ha firmato un contratto con gli autori per cui non può fare molte confessioni. Ad ogni modo, ci ha tenuto a precisare che, in realtà, non si guadagna affatto così bene all’interno del programma. Quello che ricevono i concorrenti, infatti, è più un rimborso spese, in quanto per tre settimane non si può andare al lavoro, pertanto, le cifre non sono affatto alte. Naturalmente, però, il tornaconto più interessante risiede nella visibilità che i protagonisti riescono ad ottenere nel format se riescono a mettersi in mostra. Essa può portare ad avere nuovi ingaggi in tv, come ad esempio accaduto a Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti e tanti altri.

Retroscena sul reality show: ecco cosa non va in onda

Tra le altre confessioni fatte da Manuela Carriero, poi, ce ne sono state anche alcune inerenti a quello che accade quando le telecamere non riprendono. A tal proposito, la giovane ha ammesso che i concorrenti hanno dei contatti con gli autori, specie durante alcuni momenti di crisi profonda. Essi intervengono per fornire supporto emotivo e psicologico ai vari protagonisti. Per contro, però, gli incontri con Filippo Bisciglia avvengono solamente ai falò, o in caso di comunicazioni importanti da parte del conduttore ai partecipanti.

Manuela, poi, ha svelato che, come è normale che sia in un programma televisivo, non viene mandato in onda tutto quello che accade, anzi. Nel suo caso, ad esempio, è stato mostrato solamente il peggio. La giovane ha ammesso che sapeva che il suo fidanzato parlasse anche bene di lei nel villaggio, tuttavia, tali contenuti non venivano mostrati, ma le veniva fatto vedere solo il brutto. Questa, chiaramente, è una strategia per creare dinamiche.

Attacchi ad alcuni concorrenti di quest’anno di Temptation Island

La protagonista dell’intervista, poi, ne ha approfittato anche per prendere di mira alcuni protagonisti di questa edizione. Nel dettaglio, ha attaccato il suo ex corteggiatore Carlo Marini, asserendo di non reputarlo sincero e di credere che stia partecipando al reality show solo per visibilità. Anche su Tony Renda, Lino Giuliano e Luca Bad non è stata affatto clemente. Del primo ha detto che dovrebbe restare solo, in quanto non è fatto per il fidanzamento, un po’ come Luca, che ha tradito la sua fidanzata più volte. Su Lino, invece, ha ammesso che il ragazzo dovrebbe darsi una regolata in quanto sta davvero esagerando. A convincerla, invece, è stata Jenny, verso la quale prova tanta tenerezza nel vederla piangere.