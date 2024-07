Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 16 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 16 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei stato attraversato da un periodo difficile tra febbraio e marzo, ma sarà essenziale riscattarsi. Questo oroscopo promette un ritorno alla forma sia in termini di affetti che per gli aspetti lavorativi. Diciamo quindi che è importante non tralasciare nulla per poter tornare alla piena efficienza.

Oroscopo del Toro

Toro, l’attuale disarmonia lunare suggerisce le ingiustizie che hai dovuto subire o forse si riferisce a un presente dispiacere o ansia. È molto probabile che la tua condizione migliorera già a partire da questa sera, ma raccomanderei di non esagerare troppo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’avvio della settimana sarà positivo”, grazie alla presenza di Venere, Marte e, in particolare, Giove nel vostro segno. Giove funge da barriera difensiva, che vi aiuta a scampare ostacoli e complicazioni. Quindi, qualora qualcuno tentasse di ostacolare il vostro cammino, non otterrà il suo intento.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, l’atmosfera diventa positiva con idee stimolanti che pian piano sostituiranno il lieve periodo di dubbio iniziale sperimentato all’inizio dell’anno. Ottime notizie sono in arrivo, insieme a connessioni con luoghi distanti. La speranza è che tu abbia qualcuno di speciale nel tuo cuore, poiché il tuo equilibrio interiore sta per tornare nella sua piena armonia.

Oroscopo del Leone

Leone, dopo il tormento si cela l’apice dell’estasi. Negli ultimi giorni, la luna ti è stata avversa, cosa che potrebbe aver generato alcuni dubbi, ma niente di preoccupante. Ora, il tuo orizzonte è dominato da un cielo trionfante. Dal 20 avremo anche l’influenza positiva di Marte, che spingerà a sfide future. Ma per oggi, fai attenzione a coloro che potrebbero essere dominati dall’invidia o non agire con lealta.

Oroscopo della Vergine

Per la Vergine, il mese di giugno è iniziato con forza, tagliando con decisione tutte quelle trame che ti preoccupavano, aprendo la via a nuovi piani e progetti. Sappiamo quanto sia importante per la Vergine mantenere la mente attiva e in continuo movimento, non si ritira mai, dopotutto. Sotto questo aspetto, prima della fine della giornata, dichiara il tuo amore o, almeno, cerca di interpretare ciò che sta avvenendo nel tuo cuore.

Oroscopo della Bilancia

È tempo per il segno della Bilancia di lasciarsi alle spalle ogni doloroso momento precedente, in special modo per coloro che hanno incontrato difficoltà dal punto di vista fisico. È necessario agire con solerzia e prudenza. Riemerge l’impulso di esplorare l’amore in un modo godibile. Per la Bilancia, un segno così legato ai piaceri dell’estetica, i cambiamenti sono visibili anche attraverso il riflesso nello specchio.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è il momento adatto per te per fissare dei piani futuri, nonostante le giornate possano risultare un po’ impegnative. C’è un progetto che necessita di essere portato a termine, e c’è qualcuno nella tua vita che ha bisogno della tua attenzione ed assistenza. Probabilmente c’è anche un coinvolgimento familiare che richiede delle decisioni per un determinato compito.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittario, non cercate di schivare le opportunità di incontro. Questo è un messaggio particolare per coloro che sono alla ricerca dell’amore, dato che abbiamo Venere in splendida forma. Tuttavia, con Giove in opposizione, c’è un suggerimento per moderazione. È fondamentale agire solo in ciò che solleva veramente la vostra passione e che allo stesso tempo è compatibile con la vostra resistenza fisica. Evitiamo assolutamente gli eccessi di sforzo.

Oroscopo del Capricorno

Per i nativi del Capricorno, l’astrologia prevede un periodo di sfide ma anche di trionfi. Consiglierei di pianificare qualche momento di risposo per riequilibrare le energie. Quanto all’amore, a partire da Agosto, Venere sarà un alleato prezioso. Questo potrebbe essere il mese delle scoperte insperate, talvolmente delle verità nuove o inattese.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione Acquario, dagli ultimi giorni si stanno avvertendo delle tensioni, è fondamentale cercare di affrontarle. Puoi risentirti se in ambito familiare si dovessero presentare ostacoli. Un avviso: monitora bene le tue spese, evita di sperperare denaro inutilmente.

Oroscopo dei Pesci

Nativi del segno Pesci, in questo periodo potrete beneficiare di un favorevole allineamento lunare. Chi tra voi ha una famiglia, figli e nipoti, riceverà piccole gratificazioni o eventi piacevoli di recente. Ci sono state delle novità molto interessanti. Tuttavia, l’influenza dissonante di Giove accende un campanello d’allarme riguardo alle vostre finanze: è possibile che ci sia un’uscita di denaro considerevole. Quando si tratta della sfera lavorativa, è fondamentale effettuare delle decisioni vitali entro la fine del mese.

