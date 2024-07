Una volta terminata la loro esperienza a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha subito conosciuto la famiglia di Brando Ephrikian, con cui si è trovata bene e a suo agio sin dal primo momento. Lo stesso, però, non può dirsi per l’ex tronista. Quest’ultimo, infatti, ha preferito aspettare un po’ di tempo prima di conoscere tutti i parenti della sua fidanzata. In questi giorni, però, il giovane è stato a Napoli, pertanto, ha avuto modo di incontrare la famiglia di Raffaella. Come sarà andata? A svelare tutto è stato direttamente il ragazzo, il quale ha fatto anche altre confessioni.

Ecco com’è stato il primo incontro tra Brando Ephrikian e la famiglia di Raffaella Scuotto

Brando Ephrikian ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha fatto delle interessanti confessioni sulla sua vita privata. Tra i vari quesiti, il giovane ha risposto alla domanda inerente l’incontro con la famiglia di Raffaella. Ebbene, l’ex tronista non ha negato di essere stato colto dall’ansia e dalla preoccupazione, anche perché i parenti della Scuotto sono tanti e molto affiatati. Ad ogni modo, dopo un primo momento di tensione e imbarazzo, tutto è andato a gonfie vele. Brando ha avuto un’impressione super positiva e si augura che sia stato lo stesso anche per la famiglia di lei.

Successivamente, poi, il ragazzo ha svelato come descrive il rapporto che ha con la sua fidanzata. A tal proposito, ha detto che tra i due ci sia tanta complicità, allegria, qualche sana litigata che non guasta mai e, ovviamente, tantissimo amore. In merito al tema della gelosia, invece, Ephrikian ha ammesso che, naturalmente, è geloso della sua fidanzata, tuttavia, nel momento in cui si decide di stare insieme, bisogna improntare il tutto sulla fiducia reciproca, altrimenti non ha senso. Proprio per questo, non vive nel timore che qualcuno possa portargli via la sua donna.

Le altre confessioni di Brando, anche su Uomini e Donne

Brando, poi, ha parlato di Uomini e Donne e di quanto senta la mancanza di tutto lo staff del programma. Il ragazzo ha trascorso ben sette mesi all’interno della trasmissione, quindi, per lui è stato inevitabile legarsi soprattutto ad alcune persone. Parlando della sua esperienza, poi, il giovane l’ha descritta come un qualcosa di davvero indimenticabile, incredibile e indefinibile. Insomma, una valutazione decisamente positiva.

L’ex tronista di UeD ha fatto anche una riflessione generale sull’importanza del non dare valore alle apparenze. Nella vita, infatti, lui ha imparato a non giudicare un libro dalla copertina, ma ad andare sempre oltre. Proprio facendo in questo modo adesso si sta godendo la sua splendida relazione con Raffaella, cosa che non sarebbe accaduta se si fosse soffermata solamente al primo impatto e all’irruenza dell’ex corteggiatrice.