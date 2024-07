Raffaella Scuotto è, solitamente, molto attiva sui social, dove spesso condivide contenuti anche molto privati. Proprio di recente la giovane ha parlato di un problema di salute che ha dovuto affrontare, mentre adesso ha deciso di mostrarsi nella sua semplicità, con tutti i difetti che la contraddistinguono, ma di cui ne va fiera. Ecco cosa ha fatto.

Raffaella Scuotto e le foto in cui si mostra come mamma l’ha fatta

Tra le Instagram Stories di Raffaella Scuotto sono spuntati anche alcuni contenuti piuttosto interessanti. Spesso si tende a mostrare sui social solamente il meglio di sé, ma non solo. In molti casi si tende anche a modificare i contenuti pubblicati per cercare di apparire perfetti e senza imperfezioni. Ebbene, questo non è certamente il modus operandi dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attualmente fidanzata di Brando Ephrikian.

La giovane, infatti, ha deciso di mostrare in totale autonomia una foto delle sue smagliature che ha sulla parte laterale delle cosce. La protagonista ha ammesso di averne davvero tante e di non avere assolutamente premura di nasconderle o di fingere che non esistano. a seguire, poi, la ragazza ha mostrato anche un vide della sua pelle del viso particolarmente secca. Proprio in relazione a questa parte del suo corpo, la Scuotto ha sempre dichiarato di essere in cura da una dermatologa per cercare di risolvere i problemi di acne.

L’ex dama di UeD svela problemi di salute e progetti con Brando Ephrikian

Ad ogni modo, sempre restando nel tema della naturalezza e della spontaneità, un utente ha chiesto a Raffaella che rapporto abbia con il suo corpo. Ebbene, la ragazza ha detto di essere felice così. A breve, però, inizierà un percorso di alimentazione sana e di attività fisica per un duplice motivo. Il primo è, chiaramente, quello di tenersi in forma e di rassodare un po’ il suo corpo, che comunque non fa mai male. In secondo luogo, però, Raffaella ha ammesso di dover ricorrere a questi metodi in quanto sta assumendo alcuni farmaci per dei problemi di salute che le stanno causando un innalzamento del colesterolo.

Al di là della sfera puramente personale e di salute, la vita di Raffaella Scuotto sta andando alla grande. La giovane è molto felice del suo rapporto con Brando Ephrikian, sta di fatto che in questo periodo i due sono insieme a Napoli e non esitano a condividere sui social alcune cose che sono soliti fare durante le giornate. Inoltre, in molti contenuti i due si chiamano “marito e moglie” e, proprio in un recente video, i due hanno anche dichiarato di avere in cantiere l’idea di sposarsi. Adesso pare sia un po’ troppo presto, ma le cose potrebbero essere più veloci del previsto.