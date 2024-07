Qualche giorno fa è trapelata la notizia secondo la quale un’altra coppia nata a Uomini e Donne sia scoppiata. I protagonisti di questa vicenda sono Maura Vitali e Gianluca Rocchetti. Tra i due la relazione pare sia giunta al temine, malgrado sembrassero molto innamorati. Al momento, però, nessuno di loro ha proferito parola sulla faccenda ufficializzando le cose. Il loro comportamento sta generando non pochi sospetti, i quali si stanno acuendo specie dopo alcune segnalazioni trapelate sul loro conto. Forse è tutta una cosa studiata a tavolino?

Maura Vitali puntava da sempre a Temptation Island? Retroscena sulla rottura con Gianluca

La storia d’amore tra Maura e Gianluca sembra essere terminata. I due si sono trincerati dietro un rigido silenzio non confermando e non smentendo queste indiscrezioni. Adesso, dopo qualche giorno dalla diffusione di questa notizia, l’influencer Amedeo Venza ha sganciato una bomba sui due protagonisti. Quasi due mesi fa, Amedeo aveva rivelato di essere a conoscenza del fatto che un’ex dama di Uomini e Donne stesse facendo di tutto pur di entrare nel cast di Temptation Island in coppia con il suo lui. Nel caso in cui non avesse ricevuto la chiamata, avrebbe provveduto subito ad interrompere la relazione in quanto non interessata realmente a lui.

Dopo quasi due mesi, Venza ha svelato che la dama in questione sarebbe proprio Maura Vitali. Stando a quanto emerso da questa segnalazione, la donna avrebbe inscenato la relazione con Gianluca solamente per formare una coppia, che sarebbe potuta essere una delle potenziali candidate per Temptation Island. Nel momento in cui Maura e Gianluca non sono stati convocati dalla redazione di Maria De Filippi, lei avrebbe dato seguito alle sue intenzioni e, quindi, avrebbe lasciato il fidanzato, ma non è tutto.

La reazione dello staff di Uomini e Donne

Sempre stando a quanto emerso da queste indiscrezioni, pare che Maura Vitali si sia già messa in comunicazione con lo staff di Uomini e Donne per informarli della rottura con Gianluca. Il sui obiettivo, dato che il reality show incentrato sulle tentazioni non è andato in porto, sarebbe quello di tornare nel parterre del trono over di UeD.

Amedeo ha svelato che Maura avrebbe sempre avuto lo spasmodico desiderio di entrare a far parte del mondo della televisione, pertanto, sarebbe disposta a tutto pur di riuscire nel suo intento. Per il momento, però, pare che la redazione della De Filippi abbia ignorato la donna non chiamandola né per Temptation Island e né, probabilmente, per la prossima edizione di Uomini e Donne. Staremo a vedere.