Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 4 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 4 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’orizzonte si mostra promettente con l’arrivo di successo e novità. Se un elemento della tua vita ti sta appesantendo, non aver timore di porre fine a tale situazione, in questo momento le redini sono nelle tue mani. E ricorda, ciò si applica anche alla sfera sentimentale. Sei sulla via di conseguire un risultato di grande rilievo.

Oroscopo del Toro

Toro, adesso che hai superato alcuni momenti dolorosi del passato, potrebbe essere il momento di aprirti nuovamente agli affetti e ai sentimenti. Dopo un periodo di separazione, potresti ritenere che non sia ancora tempo per il perdono, ma considerare più opportuno distanziarti da questi ricordi amari.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, Mercurio è in una posizione favorevole per voi, offrendovi un supporto extra per qualunque desiderio di variazione di ritmo, compiti o responsabilità: i risultati saranno positivi. Inoltre, con Giove nel vostro segno, l’innovazione e la fantasia saranno i protagonisti indiscussi nella vostra giornata.

Oroscopo del Cancro

Cancro, possiedi un fascino innegabile. Ora è il momento per farlo brillare, grazie al sole e Venere presenti nel tuo segno in una posizione favorevole rispetto a Marte e Saturno. Questo ti renderà protagonista, sia sul lato emotivo che su quello lavorativo, mostrando una forza sorprendente.

Oroscopo del Leone

Le persone nate sotto l’effige astrale del Leone stanno elaborando progetti di grande importanza. Tradizionalmente, vedo il mese di luglio come un periodo di rinascita emotiva e di scoperte nel campo affettivo. Di conseguenza, sia nel privato che nel professionale, è il momento giusto per lasciare da parte l’irritazione.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, noto un tuo certo disagio nell’atto di improvvisare in questi giorni. Tuttavia, rilevo che sei finalmente riuscita a uscire da quel tortuoso labirinto di ambiguità e tensioni che, con ogni probabilità, ha caratterizzato la prima metà del mese di giugno. Osservo che la costellazione astrale si presenta propizia per esperienze d’incontro. Indubbiamente, il mese di agosto riserverà affascinanti novità con l’arrivo di Venere nel tuo segno.

Oroscopo della Bilancia

Sei sotto l’influenza di Lancia, per cui è importante evitare situazioni di tensione e di conflitto. È necessario tenere i nervi saldi. Potrebbe essere utile anche un pizzico di accettazione verso ciò che non sta andando per il verso giusto o non sta funzionando come dovrebbe. Non c’è motivo per insistere ora, poiché la settimana prossima avrai la possibilità di risollevarsi e riprendere il cammino.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’opposizione di Marte può causare certi disturbi, anche di natura fisica; ci sono dei nodi da sciogliere, insomma, piccole incognite che, comunque, non sono di lunga durata. D’altro canto, Venere promette un periodo intenso di sentimenti ed emozioni profonde.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, ti parlo del Sagittario. Con Mercurio a tuo favore, hai il desiderio di conquistare nuovi traguardi, di dedicarti a un importante lavoro di respiro. Ma attenzione, Giove si trova in opposizione, che ti mette in guardia. Ti chiede se hai davvero calcolato tutto nei minimi dettagli e se sotto tutta riga sei preparato per ciò che stai alimentando. Se la tua risposta è un deciso “sì”, allora vai avanti e sfrutta al meglio le tue migliori strategie. In caso contrario, è consigliabile agire con cautela.

Oroscopo del Capricorno

Un’ondata di fastidio ha investito il Capricorno a fine giugno, accompagnata da un desiderio rimasto in apparenza irrealizzato: l’aspirazione a circondarsi di individui che agevolino il suo proseguimento con una figura legata al segno della Bilancia. Per trattare con quest’ultimo, la diplomazia può rivelarsi una strategia fruttuosa. Ogni tanto, la presenza di Pesci e Scorpione s’intrufola nel percorso del Capricorno.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario vive una situazione amorevole con qualche frizione, forse alimentata da un’intensa voglia di indipendenza. Le giornate di lunedì e martedì saranno particolarmente intense. Consiglio quindi di trovare momenti di relax e cercare di avere un passo avanti rispetto agli eventi.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, si può interpretare che questo è un momento di revisione sia nel tuo lavoro che nella vita personale. Il consiglio è quello di proteggere ciò che possiedi e di confidare solo in chi dimostra di essere veramente affidabile. A volte, potresti mostrare una certa ingenuità che non ti rende giustizia. Se recentemente hai fatto delle esperienze significative, viaggiato, o avuto interazioni con diverse persone, sicuramente avrai accumulato una ricchezza interiore. Tuttavia, potresti sentirti allo stesso tempo pervaso da un senso di confusione, quasi come se ti stessi cercando una nuova direzione da intraprendere nel più breve tempo possibile.

