Nell’ultimo periodo, Claudia Lenti e Alessio Pili Stella hanno fatto perdere un po’ le tracce di sé. Questo, come spesso accade, ha spinto numerosi fan della coppia a domandarsi che cosa potesse essere successo e se, in realtà, dietro questa assenza, ci siano dei problemi di coppia. Vediamo cosa è successo e come stanno le cose.

Alessio e Claudia spariti dai social: è crisi tra i due ex di Uomini e Donne?

Tra le coppie nate quest’anno a Uomini e Donne c’è anche quella formata da Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. I due ci hanno messo un po’ prima di prendere la decisione di andare via insieme, sta di fatto che il loro percorso è stato contraddistinto da svariati alti e bassi. Proprio in virtù di questo, in tanti si sono mostrati scettici dinanzi il loro amore, arrivando ad ammettere che, in effetti, la loro storia non sarebbe durata molto al di fuori.

Contro ogni aspettativa e supposizione, però, la relazione tra Alessio e Claudia e decollata, cosa confermata da loro stessi anche nel corso di un’ospitata a Uomini e Donne avvenuta poco prima della chiusura della trasmissione. C’è da dire, però, che entrambi siano sempre stati piuttosto restii a mostrare i loro sentimenti sui social, tuttavia, nell’ultimo periodo pare stia accadendo qualcosa di alquanto strano. I due, infatti, sembrano essere letteralmente spariti dalla circolazione. Sono giorni e giorni che non si mostrano insieme. Soprattutto Alessio è assente dai social da tantissimo tempo.

Fan preoccupati, che succede tra Pili Stella e la Lenti, lei annuncia un lutto

I fan, allora, preoccupati, hanno iniziato a fare delle domande e delle ipotesi in merito a ciò che potrebbe essere accaduto e, in tanti, hanno ipotizzato che i due si siano lasciati. Ad intervenire sulla faccenda è stato Lorenzo Pugnaloni. Mediante delle Instagram Stories, infatti, l’influencer ha spiegato di non essere a conoscenza di alcuna crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne. Il motivo per il quale non si starebbero vedendo molto nell’ultimo periodo e, di conseguenza, non si stanno mostrando sui social insieme, risiede in alcuni impegni importanti, sia lavorativi sia personali, che li stanno tenendo molto occupati.

A quanto pare, dunque, Alessio e Claudia starebbero ancora insieme, tuttavia, è sempre meglio aspettare una loro conferma per averne la certezza. Nel frattempo, però, i due non sono intervenuti sulla faccenda. L’unico contenuto emerso nelle ultime ore è stato pubblicato da Claudia, la quale ha annunciato di aver subito un lutto. La donna, infatti, ha pubblicato una IG Storie con un cuore e una scritta in cui ha voluto dare un ultimo saluto ad una sua zia scomparsa. Le sue concise parole e la musica scelta in sottofondo, ovvero, la canzone “Sta passando novembre” di Eros Ramazzotti, hanno reso il tutto molto toccante e commovente.