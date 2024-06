Tutto pronto per la partenza della nuova edizione di Temptation Island in onda a partire da questa sera. L’attesa è ormai, finita, e tra poche ore scopriremo le prime dinamiche accadute tra le coppie in gioco, i tentatori e le tentatrici si questa stagione del reality show. Per stuzzicare maggiormente la curiosità dei fan, lo staff del programma ha pubblicato un video in cui sono stati mostrati in anteprima i due villaggi, quello dei fidanzati e delle fidanzate, ma non solo. Anche Filippo Bisciglia ha fatto un annuncio.

I villaggi dei fidanzati e delle fidanzate di Temptation Island

Mancano pochissime ore alla messa in onda n della nuova edizione di Temptation Island e l’ansia inizia a crescere. Cosa sarà successo di così eclatante tra le coppie, al punto da far segnare un record assoluto alla trasmissione? Quale sarà la coppia che è stata squalificata? Per rispondere a queste e a altre domande basterà sintonizzarsi questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21:35 circa.

Nel frattempo, sul profilo Instagram ufficiale del programma sono stati mostrati i due splendidi villaggi situati a l’Is Morus Relais. La struttura è, come sempre, lussuosa ed accogliente, caratterizzata da spazi interni ed esterni assolutamente vivibili. Per favorire la convivialità, poi, c’è una grossa tavola nel quale consumare i pasti tutti insieme e salottini, sia interni, sia soprattutto esterni. Inoltre, non mancano le piscine e, naturalmente, l’accesso alla meravigliosa spiaggia adiacente la struttura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Le parole di Filippo Bisciglia prima dell’inizio del reality show

I telespettatori, dunque, sono in attesa di vedere sedie volare, sgabelli rotolare nell’erba e oggetti lanciati per aria dai fidanzati e le fidanzate in preda all’ira a seguito della visione dei famosi filmati mostrati da Filippo Bisciglia. Proprio in merito al conduttore, quest’ultimo ha fatto degli annunci sul suo account IG.

Il presentatore ha pubblicato un video che è stato registrato il primo giorno di sbarco in Sardegna. In tale occasione, lui si accingeva ad accogliere le sette coppie in gioco quest’anno. Successivamente, poi, ha mostrato un video in diretta, girato direttamente dentro le quattro mura di casa sua. In tale occasione, ha svelato di essere già sintonizzato su Canale 5, anche se con largo anticipo, in quanto non vuole perdersi neppure un minuto di questa splendida avventura. Dunque, le aspettative per questa edizione sono davvero elevate. Esse saranno soddisfatte o deluse? Non resta che attendere per scoprirlo.