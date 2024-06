In questo periodo era trapelata la voce secondo la quale sembrava che Armando Incarnato avesse trovato l’amore al di fuori di Uomini e Donne. Questo motiverebbe anche la sua assenza dalla trasmissione nel corso dell’edizione di quest0anno del programma. Ad ogni modo, in queste ore, il cavaliere ha pubblicato dei contenuti dai quali si evince che, in realtà, le cose potrebbero non essere andate nel modo sperato. Ecco cosa è successo.

Post criptici di Armando Incarnato: che ha scritto

La vita sentimentale di Armando Incarnato continua a rimanere un grosso enigma. Il cavaliere, infatti, malgrado sia molto attivo sui social, mostrando costantemente la bella vita che conduce, in merito alla sfera sentimentale è piuttosto reticente. Il napoletano, infatti, non ha mai neppure confermato o smentito le indiscrezioni in merito a questo suo presunto fidanzamento.

In ogni caso, sembra che le cose ultimamente non stiano andando molto bene per lui, almeno per quanto concerne l’amore. Il cavaliere, infatti, ha pubblicato dei contenuti alquanto criptici nei quali è apparso deluso e arrabbiato. In una prima Instagram Storie ha scritto una frase in napoletano in cui ha ammesso che solamente laddove ci sia il bene sincero si riescono a superare determinate cose, quando esso non c’è, invece, non vale neppure la pena stare male, in quanto è tempo perso.

Finita la storia tra il cavaliere di UeD e la nuova fiamma?

Come se non bastasse, poi, a distanza di un po’ di tempo, ha pubblicato anche un altro contenuto, ancora più esplicito e perentorio. In particolar modo, si è rivolto genericamente ad alcune donne che, nel momento in cui si trovano dinanzi un bravo ragazzo, lo trattano male. Quando poi incontrano un “pezzo di me**a“, si fanno umiliare. A questo punto, dunque, Armando ha chiosato dicendo che, persone di questo genere, meritano di avere al loro fianco uomini che le trattano male.

Incarnato non è voluto entrare nel dettaglio della faccenda, tuttavia, dai contenuti pubblicati, appare chiaro che, evidentemente, ha subito qualche delusione amorosa, forse, proprio dalla ragazza con cui è stato avvistato un po’ di tempo fa.