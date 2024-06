Sono tantissimi anni che Gemma Galgani fa parte del cast di Uomini e Donne, per tale motivo, è ovvio che nel suo curriculum vanti tante storie, alcune delle quali anche piuttosto importanti. Oltre alla tanto discussa storia con il “Gabbiano” Giorgio Manetti, Gemma ha avuto anche altre relazioni degne di note. Ebbene, proprio uno di questi ex cavalieri del talk show in questi giorni è convolato a nozze.

Ecco chi è l’ex di Gemma Galgani che si è sposato

Tra le storie vissute da Gemma Galgani a Uomini e Donne c’è anche quella con Rocco Fredella. I fan della trasmissione si ricorderanno di lui soprattutto perché il cavaliere spiazzò la dama offrendole di trascorrere del tempo con lui all’interno di un castello. Il protagonista sembrava interessato alla dama, tuttavia lei, dopo essersi lasciata travolgere dall’entusiasmo, decise di tirare il freno a mano dichiarandosi non pronta ad uscire dal programma con lui.

Rocco rimase in studio per un altro po’ di tempo, relazionandosi di tanto in tanto con alcune dame. Con nessuna di loro, però, sembrava riuscire ad instaurare qualcosa di importante. Per questo motivo, dopo diversi tentativi, iniziarono a circolare delle voci sul cavaliere circa il fatto che potesse essere in trasmissione solo per visibilità, pertanto, fu mandato via. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo dalla sua esperienza nel programma, Rocco Fredella ha trovato l’amore e si è sposato. In questi giorni, infatti, c’è stato il matrimonio con Doriana Bertola, con cui intratteneva una relazione da un po’ di tempo.

Le parole di Rocco Fredella e post “depressi” di Gemma

A dare il lieto annuncio è stato direttamente Rocco che, mediante il suo profilo Instagram, ha pubblicato delle foto e dei video dell’evento. In un post, poi, ha anche speso delle parole per esternare tutta la sua gioia e soddisfazione per essere riuscito a coronare questo grande sogno d’amore malgrado il fatto che non sia proprio giovanissimo.

Ma nel frattempo, come avrà reagito Gemma Galgani? La dama non è intervenuta sulla faccenda, tuttavia, tra le sue IG Stories, proprio in queste ore, sono apparsi dei contenuti alquanto tristi e malinconici. Nello specifico, la donna ha pubblicato il video di una spiaggia deserta con un passerotto intento a volare via. In sottofondo, la donna ha scelto di inserire proprio la canzone “Sabato Pomeriggio” di Claudio Baglioni. A quanto pare, la torinese non sta vivendo un momento particolarmente gioioso della sua vita.