I palinsesti Mediaset sono in continua evoluzione. Tanti sono i cambiamenti apportati dalla rete per cercare di risollevare gli ascolti del prime time. Ebbene, a quanto pare, sembra proprio che i piani alti del Biscione stiano pensando di puntare tutto su Temptation Island nei prossimi mesi. Ecco cosa è emerso.

Dopo quella che partirà a breve ci sarà una seconda edizione di Temptation Island?

A breve partirà la nuova edizione di Temptation Island. In un primo momento era trapelata la notizia secondo cui il programma avrebbe preso il via questo giovedì 13 giugno, ma non sarà così. Gli autori del programma non hanno ancora ufficializzato la nuova data di partenza del reality show ma, molto probabilmente sarà il 27 giugno. Questo, dunque, vuol dire che la trasmissione, dovendo andare in onda per sei puntate, chiuderà i battenti in ritardo, ovvero, il 1° agosto.

A quanto pare, però, quella di quest’anno non sarà l’unica edizione del reality show incentrato sulle tentazioni. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha diffuso una notizia molto interessante, ma al contempo spiazzante, secondo la quale sembrerebbe che a breve partirà una nuova edizione del programma con altri protagonisti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Quando potrebbe partire la seconda edizione del reality show e dettagli

Al momento non si conoscono molti dettagli, tuttavia, stando a quanto emerso, le nuove registrazioni potrebbero partire a fine agosto per dare luogo ad una seconda edizione di Temptation Island tra qualche mese. Questa è una cosa già accaduta un po’ di tempo fa, quando si decise di dare luogo ad una versione Vip del programma che partì a settembre con la conduzione di Simona Ventura.

Per adesso, però, non si sa se Mediaset stia pensando di dare luogo ad un qualcosa del genere, oppure se la seconda ipotetica edizione di Temptation Island non sia altro che un prosieguo della prima. In questo caso, dunque, alla guida potrebbe continuare ad esserci Filippo Bisciglia, e i concorrenti continuerebbero ad essere coppie non famose. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, quindi, non resta che attendere per vedere se questo andrà davvero in porto.