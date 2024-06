Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 20 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 20 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci sono momenti in cui dovete sopportare un paio di settimane di sforzi. Ho avvisato l’Ariete di esercitare prudenza, ma so bene che i miei consigli potrebbero essere trascurati. Ciò deriva dalla natura diretta dell’Ariete, che non si trattiene quando ha qualcosa da dire. Se ha un progetto in mente, l’Ariete non si arresterà mai. Dico queste cose perché potrebbe esserci dei momenti nei prossimi giorni in cui potreste perdere la pazienza o sentirvi sotto stress. Se tale eventualità si presenta, almeno dal punto di vista astrologico, c’è una spiegazione. Agire con impeto potrebbe costarvi tempo e benessere, quindi state attenti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

L’orizzonte astrologico ha portato una svolta radicale nella tua esistenza e la prospettiva del futuro continua a tenere alta la tua fiducia, istillandoti la convinzione che le riduzioni avvenute negli ultimi mesi finiranno per portare a una fortuna inattesa. Il tempo è giunto per ritornare in campo. L’influsso di Giove, che per molto tempo ha dominato il tuo segno, ti ha aperto gli occhi sulle carenze che prima ignoravi o rifiutavi di riconoscere. Adesso, tutte le influenze negative sembrano allontanarsi e il mondo è pronto per essere esplorato. L’amore si rivelerà più intenso in agosto, ma se un nuovo interesse amoroso dovesse sbocciare nel frattempo, dovresti seguirne il corso. Un legame con un Sagittario, o forse un Acquario, potrebbe rivelarsi intrigante; senti il bisogno di avere al tuo fianco persone dallo spirito libero.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, l’ingresso di Giove nel loro segno comporta una rilevanza fondamentale. Prima di tutto, è necessario valutare nuovamente le proprie finanze. Infatti, l’ambito economico è stimolato dalle stelle, sia nel caso occorra fare un acquisto, sia nell’eventualità in cui sia opportuno risparmiare. Forse c’è un contratto da rinnovare o da deliberare, e sicuramente il ritmo rallentato di Saturno potrebbe contribuire a questo. Tuttavia, questo dissonante Saturno indica la necessità di comunicare con individui che non sono ancora pronti. Ad esempio, potrebbe essere possibile che si verifichi una ristrutturazione in azienda, con l’introduzione di nuovi leader e punti di riferimento. O magari, si potrebbe dover prendere parola in ambiente differenti. Tuttavia, l’amore prevale e da luglio, diventa ancora più convincente.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, ti direi: “Cancro, ci troviamo di fronte a un firmamento particolarmente favorevole per il tuo segno, con una concentrazione notevole di pianeti. Sei segnato regolarmente dalla Luna, e forse l’ultimo fine settimana è stato caratterizzato da riflessioni interne e un po’ di tensione. Tuttavia, ora l’astrologia gioca a tuo favore. Il tuo campo d’azione si allarga, potresti sentirti come se avessi più spazio per muoverti e agire. Davvero, è un orizzonte stellato sorridente. Professionisti, specie coloro in attesa di qualche riscontro, questo cielo potrebbe significare buone notizie in arrivo. E’ un ottimo periodo anche per la creatività che può fiorire in questo clima astrale benefico”.

Oroscopo del Leone

Leone, l’astro lunare torna a sorriderti nonostante qualche inconveniente familiare. Non posso fare a meno di considerare Luglio un periodo ardente, non solo per il clima che le previsioni ci indicano sarà più caldo, ma anche per il tuo desiderio intenso di amore e pertanto, sentirai una passione accesa per le persone intorno a te. Arriva il momento di mettere a punto un’idea o un progetto prima della fine dell’estate, e saranno presenti nuove sfide da affrontare, ma saranno superate con successo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti esorto a non dare nulla per scontato ma piuttosto a mettere alla prova. Sai, io sono dell’idea che dovremmo approfittare delle stelle e giocare con esse. Quindi, analizziamo cosa hai concluso nelle ultime quindici giornate. Forse, come proponevo ieri, hai cercato di dimostrare ad una persona il suo errore e, di conseguenza, se prima eri sempre indulgente e paziente, adesso sembri esserti tirato indietro per far capire a questa persona quanta importanza hai. È come se avessi rimosso un pesante fardello che ti opprimeva dal tuo cammino della vita, quindi hai fatto pulizia. La luna odierna porta con sé un pizzico di attenzione transitoria, tuttavia, siamo coscienti che ti sei sbarazzato di molti problemi negativi. E fra sabato e domenica, ci sarà anche un ritorno affettivo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei sotto il riflettore insieme ad Ariete e Capricorno, anche se quest’ultimo si trova più in una fase d’analisi che d’azione. Oggi si avverte una certa atmosfera insolita. Desidererei immergermi nella vita di ciascuno per comprendere le ragioni, ma posso affermare, in termini generali, che questa Luna dissonante può generare discordia. Forse ci sono problemi a livello fisico. Tuttavia, laddove la situazione è propizia, la Luna offre sostegno. Perciò, da questo stato di irritabilità si emergerà presto. Le prime settimane di Luglio promettono gradite sorprese. Nonostante ciò, devo esercitare cautela nelle mie proiezioni astrali, ed esorto tutti coloro che in questi giorni sono tentati di fare radicali cambiamenti o di generare conflitti a fare altrettanto. Siate prudenti! Come ho sottolineato, si tratta solo di una fase transitoria.

Oroscopo dello Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, i pianeti di supporto sono molti, tra cui Mercurio, Venere e il Sole. Di sicuro si presenteranno molte opportunità. Una di queste sarà la possibilità di esplorare, magari, una nuova storia o una nuova emozione. Mi vengono in mente soprattutto i più giovani, più propensi a seguire le loro emozioni senza pensare troppo alle conseguenze. Invece, i nati nel segno dello Scorpione solitamente sono più cauti, in particolar modo se hanno avuto brutte esperienze in passato. Ma, a volte, occorre rischiare, indipendentemente dall’età e questo è un periodo propizio per farlo. Ricordiamoci che siamo distanti dal difficile mese di maggio e che non conviene soffermarsi troppo sulle vicissitudini passate. Piuttosto, è il momento di aprire la mente a nuove emozioni e scoperte future.

Oroscopo del Sagittario

Iniziamo con il Segno del Sagittario che ha avuto un avvio un po’ burrascoso a giugno, marredato da improvvisi contrattempi. Alcuni hanno trovato necessario mettere in pausa un’impresa in corso, altri non sono stati al meglio della loro forma. In circostanze meno ideali, alcuni possono aver espresso parole inadeguate. In sintesi, molti Sagittari sono sembrati trovare se stessi in una situazione angolare. Non mancano casi di tensioni maturate verso figure di autorità o l’ambiente lavorativo stesso. Ma rassicurati, Sagittario! Il turbolento influsso planetario che ti ha creato contrasti o interrotto per qualche periodo, è ormai dissolto. La settimana corrente si prospetta favorevole per unire pensieri e collaborazioni allo scopo di dare corpo a un progetto che hai in cantiere. Hai bisogno di solidi collaboratori, amico mio!

Oroscopo del Capricorno

Durante il fine settimana, il segno del Capricorno vivrà delle novità grazie alla luna nel suo segno. Tuttavia, l’appello è alla tranquillità in questo periodo, dato che si sperimenta una fatica a gestire tutte le attività previste. Questa condizione è particolarmente comprensibile per chi possiede una propria attività; un eccesso di impegni porta inevitabilmente a un sovraccarico di idee e ad un aumento dello stress. Non è esclusa la possibilità di colpi di fulmine, ma con cautela, poiché Venere in opposizione potrebbe ostacolare un volo di fantasia. Può emergere, per esempio, un sentimento particolare per una persona distante e irraggiungibile conforme ai propri desideri. Il Toro solitamente è un punto di riferimento importante nella vita del Capricorno, così come i Pesci e lo Scorpione.

Oroscopo dell’Acquario

Cari amici dell’Acquario, dopo i momenti critici e gli scontri avuti a maggio, adesso l’orizzonte si schiarisce: si profila uno scenario ottimista e pieno di possibilità intriganti. Se avete avuto bisogno di cura, specie se a maggio la vostra forma non era al top, non esitate nel prestarvi attenzione. Marte non è più nei vostri confronti, ma c’è un messaggio di speranza per chi ha subito delusioni amorose recentemente: alla fine di giugno si preannuncia una risvegliata dell’istinto e delle emozioni.

Oroscopo dei Pesci

Direi che il segno dei Pesci si appresta ad affrontare una fase di successo atmospferico, potrebbe presentarsi un’opportunità interessante. L’ulteriore approvazione che stai cercando è probabilmente in arrivo. Potrebbe darsi che tu abbia rilasciato il tuo risentimento verso qualcuno, ricordando che all’inizio di giugno, eravate molto uniti. Ora sembra che ci sia un desiderio di ristabilire la pace. L’universo ti suggerisce di prendere il tempo per pianificare i tuoi progetti futuri, puntando l’attenzione verso l’autunno o pensando addirittura al lontano 2025. È fondamentale guardare avanti nei Pesci, sempre con un occhio al futuro.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.