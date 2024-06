Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 13 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 13 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Le costellazioni sono favorevoli all’Ariete, fornendo il supporto necessario per ritrovare la serenità. È essenziale, soprattutto per la seconda metà del mese in cui si presentano alcune controversie da affrontare. Questo riguarda, ad esempio, le persone che stanno affrontando una disputa legale o coloro che devono sistemare una questione riguardante contabilità o documenti. Lo svolgimento di queste attività richiederà saggezza e discernimento. So bene che l’Ariete tende ad agire con impulsività, ma in questa fase consiglierei di procedere con prudenza evitando sforzi inutili e stress nocivi. Dopo tutto il lavoro svolto, meriti sicuramente delle ricompense.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

L’ascendente luna alimenta il Toro con il suo fascino, mentre Marte nel segno fornisce ulteriore energia. Questa potenza marcata che ti sei procurato diventerà un alleato prezioso, ti supporterà per trovare la via d’uscita dalle intricatesi situazioni. È grazie a questa luce ottimistica irradiata dalla luna tra oggi e domani che riuscirai a completare una sfida. Le metamorfosi sono, infatti, già in azione da qualche tempo, se non ci si adatta si commette un errore. Pertanto, a partire da questo istante, è fondamentale che tu dedichi maggior attenzione all’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, attualmente potreste riscontrare delle piccole tensioni. Si verifica una forte concentrazione di pianeti, i quali però risultano in disaccordo con Saturno. Ciò può generare occasionali ritardi frustranti. Ad esempio, potreste sperimentare difficoltà nell’ottenere delle somme di denaro attese, incontrando inevitabilmente dei ritardi. Questa situazione potrebbe portare un po’ di confusione, data l’influenza della luna dissonante. Tuttavia, non preoccupatevi, dal momento che le prospettive per domani sono molto più positive.

Oroscopo del Cancro

Se sei del segno Cancer e sei già impegnato in una relazione amorosa, allora fai bene a dedicarti a questo sentimento appassionato. Nel caso tu fossi single, ti inviterei a cercare l’amore. Le stelle, mi dispiace, non possono consegnarti un partner direttamente a casa, tuttavia è innegabile che un positivo oroscopo può favorire degli incontri più fruttuosi. E per chi è da troppo tempo solo, consiglierei di osservare attentamente ciò che lo circonda. Le stelle suggeriscono l’importanza di questo periodo, la seconda metà di giugno, anche per il tuo lavoro e quindi ti aspettano delle novità.

Oroscopo del Leone

Ebbene, a volte il fiero Leone si trova ad affrontare piccole contrarietà, quando non riesce a trionfare in una sfida. È risaputo che il mese di maggio è stato pesantissimo per il benessere fisico del segno. Naturalmente, ciò ha reso necessario ritirarsi per qualche giorno per rigenerarsi. Tuttavia, ora con l’arrivo di giugno, e trovandoci quasi a metà del mese, è il momento di lasciare alle spalle qualsiasi urgenza passata. Infatti, durante la ciliegina della stagione estiva, il segno del Leone, vedrà delle importanti evoluzioni tanto a livello sentimentale quanto lavorativo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, grazie alla posizione favorevole della luna nel tuo segno, sarai particolarmente incline ai viaggi e all’instaurazione di nuovi contatti. La tua capacità di ragionare sarà affilata, superiore alla norma. Ciò che potrebbe turbare la tua serenità è una situazione disordinata o complicata, che riguarda soprattutto l’ambiente domestico. Potrebbe trattarsi di dover occuparti di un bambino o di una persona malata, riorganizzando così la tua routine quotidiana. Comunque, malgrado queste eventuali difficoltà, oggi e domani non mancheranno momenti in cui potrai riflettere e riconsiderare i tuoi piani.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, sottolineerei l’importanza che la Bilancia attribuisce ai buoni rapporti e al gradimento degli altri. Se riuscirai a trovare un’occupazione o un’attività che consente di ricevere approvazione, sei disposto a fare i conti con l’opinione altrui. Tuttavia, tieni presente che il supporto di molte persone comporta anche la necessità di mostrare il tuo impegno, lavorare sodo ed essere proattivo. Date le potenziali difficitaà nella seconda metà del mese, il mio consiglio è di mantenere il tuo equilibrio e non esagerare con gli impegni, per non rimanervi male. Ricorda, le storie meravigliose con solide basi si riprendono sempre.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi la Luna si schiera a favore dello Scorpione; dopo un mese di maggio speso in preparazione, è tempo di risollevarsi nonostante alcuni rapporti turbolenti con Leo, Acquario e Toro. Adesso, con un pizzico di tenacia, lo Scorpione può rimettersi in sesto. I cuori in cerca d’amore dovrebbero aprirsi a nuove conoscenze. Questa prospettiva astrologica è auspicio per tutti quelli che aspirano a trovare l’amore. Le stelle, affascinanti e misteriose, promettono di dare un tocco speciale alle relazioni in generale.

Oroscopo del Sagittario

Volevo rammentare al Sagittario come avessi presagito un inizio di giugno teso e travagliato, accompagnato, in alcuni casi, da uno stato di incertezza, rumors o persino da una crisi. Potrebbe essere che, senza volerlo, sei stato al centro di questa turbolenza, con parole o azioni che hanno generato complicazioni. Ora, però, preparati ad un cambiamento: l’opposizione planetaria che ha caratterizzato questo periodo si attenuerà tra poco e i tuoi progetti non incontreranno più impedimenti. Alcuni di questi progetti potrebbero essere quasi avventurosi, ma non dimentichiamo che il Sagittario è un pioniere: ama esplorare territori sconosciuti e raggiungere mete inaccessibili per altri.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, aspettatevi nuovi sviluppi significativi e successi in arrivo, se non sono già giunti. Nessuno può più bloccare il vostro slancio. Da tempo, sin dall’anno passato, ho previsto che quest’anno sarebbe stato un anno di resa dei conti per voi. Maggio rappresenta un mese cruciale, giugno promette ancora più soddisfazioni. Ma fate attenzione, a partire dalla prossima settimana potrebbero presentarsi degli ostacoli dovuti ad alcune opposizioni planetarie. Allestitevi per qualche eventuale conflitto, o forse semplicemente per un periodo di intensa fatica che dovrete cercare di limitare. Perciò, se doveste riscontrare delle incoerenze o dei problemi in una relazione, evitate di intensificare le emozioni, e cercate piuttosto di controllarle.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario, con tutta la mia presenza, si fa strada nel propizio e tenace slancio di sviluppo e crescita della propria originalità, poiché l’Aquario è naturalmente creativo e unico. L’Aquario ha bisogno di percepirsi, e in fondo ci riesce, differente da tutti gli altri. Vediamo un positivo andamento per quanto concerne le collaborazioni, mentre la protezione di Venere si mantiene forte per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Un evidente punto di conflitto in quest’algida vastità celeste è rappresentato dalla tensione di Marte, che sottolinea una fatica fisica, forse troppa, e uno stress prolungato. In somma, un po’ di serenità è ciò che veramente serve per ricostituire la propria energia, per migliorare il proprio aspetto e preservare la salute del proprio corpo.

Oroscopo dei Pesci

Ariete, la presente luna contraria, insieme a certi astri contrari, sembra rendere la situazione più complessa. Tuttavia, ti preannuncio che dalla settimana successiva le turbolenze astrali saranno in diminuzione. Non sto dicendo che i problemi che stai affrontando si dissolveranno come per magia da un giorno all’altro, ma ti assicuro che il tuo stato d’animo fa la differenza. Se ora ti senti un po’ giù, metti in conto che a brevissimo noterai un cambiamento in positivo. Forse riuscirai persino a lasciarti alle spalle ciò che non va, mantenendo tranquillità e controllo almeno fino a domenica. Il mio consiglio sarebbe di evitare inutili conflitti, e poi dal lunedì in poi, come ti ho già anticipato, ti aspettano delle novità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.