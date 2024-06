Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 11 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 11 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua natura ardente e dinamica continua a brillare, con un’anima affamata di riguadagnare i momenti che sembrano esserti sfuggiti. Questo mese, giugno, può essere diviso tra due distinti periodi: una fase iniziale, ricca d’azione, dove senti l’impellente desiderio di fare e di essere proattivo. Segue però un intervallo, durante le ultime due settimane, che ti chiederà di rallentare, pensare e ponderare bene le tue azioni, per evitare di incorrere in errori potenziali. Nonostante tutto, è evidente il tuo forte desiderio di amare e di rimetterti in gioco.

Oroscopo del Toro

Cari Toro, l’orizzonte astrale promette rigenerazione a partire dal prossimo lunedì 17. Avremo una Luna piena di significato, una Venere accattivante, e Marte che ha intrapreso il suo transito nel vostro segno. Possiamo interpretare questi presagi come uno stimolo per piccole rinascite. Non parlo di trionfi assoluti, ma di un periodo di ripristino. È importante però essere consapevoli della realtà circostante. Tante cose sono mutate negli ultimi mesi e adesso è nostro dovere avanzare con cautela e una decisa attenzione, specialmente per quanto riguarda il campo amoroso.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, caratteristico di un segno d’aria, non si piega anche di fronte alla dura realtà. Principalmente, l’elemento aria enfatizza la propria genialità non le provocazioni. Pertanto, suggerirei di focalizzare la vostra energia su ciò che di positivo può essere creato nel campo professionale in questi giorni. Venere rimane nel vostro segno, augurando il superamento di una sfida affettiva. Anche quelli che hanno affrontato una separazione stanno provando ad accettarlo e proseguono. Previsti incontri piacevoli sul cammino.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, la prossima settimana, a partire da Lunedì 17, vi aspetta un cielo pieno di stelle favorevoli. Quindi, mantenete la calma e la pazienza se di recente avete incontrato ostacoli o se le cose non sono andate come speravate. In breve tempo vi attenderanno rinnovi di accordi e contratti. Capisco il vostro desiderio di un cambio di scenario, di una nuova percezione della vita e magari anche di cercare nuove opportunità professionali. Osservando i presagi celesti per la seconda metà di giugno, prevedo che troverete soluzioni promettenti. Potrebbe anche capitare che l’amore busserà inaspettatamente alla vostra porta.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, oggi la luna illumina il tuo segno e porta con sé grande energia. A luglio, poi, avremo anche Venere a favorirti: è un segnale per tutti i single, occhi aperti e cuore in ascolto perché potrebbero circolare persone che rispecchiano i tuoi sentimenti e sanno ricambiare il tuo amore. Questo sarà un periodo ricco, soprattutto nel weekend, utile per recuperare e rafforzare le relazioni amorose. Sulla sfera lavorativa, tranquillo, un piccolo passo falso non rappresenta la fine del mondo ma piuttosto un’occasione per capire come migliorare e prevenire potenziali stress futuri.

Oroscopo della Vergine

Carissimi Vergini, l’irrequietezza che avvertivate attorno al 6-7 di questo mese è ormai acqua passata. È risaputo che i primi giorni di giugno possono risultare particolarmente stressanti per voi. Con Saturno in opposizione, viene richiesta una certa attività, una cesura netta. Non è più possibile cercare la via d’uscita continuando a investire su situazioni che non hanno più alcun valore. Ed è per questo che la gran parte di voi, nati sotto il segno della Vergine, ha già tranciato o sta per troncare le relazioni che non apportano più un valore aggiunto.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, tieniti pronta a far fronte alle provocazioni che sorgono nel tuo cammino, specie a partire da Lunedì 17. Nonostante questo, si presenta un periodo promettente e fortunato dove potrai trionfare in una sfida. Non dimenticate, cari della Bilancia, che amate dare ed essere ricambiati con amore. Tuttavia, ricorda che l’ascesa nella carriera comporta una maggiore quantità di responsabilità e richiede maggiore impegno. La Bilancia, da questo aspetto, è un segno zodiacale che sa imporsi, dedicandosi con serietà al suo lavoro, ma non rinuncia alla propria libertà personale. Ed è per questo che il mese di Giugno, nella sua seconda parte, richiederà un equilibrio, un compromesso.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, l’inquietudine risulta essere un costante compagno di viaggio. Ciononostante, devo sottolineare che dall’17 fino al termine di giugno, ci si prospetta un periodo molto significativo in cui tutto può germogliare o rinvigorirsi. Il mio consiglio è dunque diretto a coloro che hanno affrontato un mese di maggio non troppo felice: sarebbe oltremodo opportuno seguire con rigore cure mediche e prescrizioni, preferibilmente sotto l’occhio attento di un medico professionista. Quest’oggi potrebbe presentarsi come una giornata carica di perplessità, dato l’elevato numero di questioni da affrontare; potrebbe insorgere quindi un pizzico di tedio. Ma tranquilli: un momento di rinascita è appena dietro l’angolo. Infine, desidero estendere un invito a coloro che si trovano in una situazione di solitudine: aprite bene gli occhi. Infatti, la seconda parte di giugno promette di essere assai affascinante.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è proprio dalla tua franchezza che potrebbero nascere problemi. Pensi di poter esprimere liberamente i tuoi pensieri a quelle persone di cui ti fidi, ma proprio qui si nasconde il pericolo di un eventuale tradimento. Recentemente, infatti, hai compreso che non tutti meritano la tua fiducia. Le maldicenze e le chiacchiere inutili sono aspetti da evitare: è meglio non concedere materiale a chi vorrebbe gettare ombre su di te. Nel frattempo, l’amore richiede da parte tua un maggiore impegno di protezione, in particolare considerando la rilevanza degli ultimi dieci giorni del mese in corso. Ignora ogni tipo di provocazione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le stelle prevedono un periodo significativo zeppo di successi, esattamente come ho predetto in passato e come ho scritto nel mio libro. Tuttavia, fate attenzione. Gia da fine giugno e nelle settimane a seguire le stelle indicano un periodo di riflessione, non d’azione. Secondo i miei calcoli astrali, i Capricorno hanno lavorato sodo fino ad ora e meritiano un periodo di relax. Non dimentichiamo che, anche se il Capricorno è un segno tenace e robusto, con il suo carattere indomabile e testardo, è pur sempre un essere umano ed ha bisogno di qualche momento di solitudine. In ambito sentimentale, se c’è qualcosa che non funziona, è il momento di affrontarlo con cautela. Riguardo agli sforzi…

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, vi è una certa contrarietà nel cielo con Marte che non mi entusiasma. Questo potrebbe causare un aumento di tensione, magari per l’urgenza di ottenere un risultato in poco tempo. Potresti desiderare un momento di pace, forse sognando un po’ di svago o una vacanza, ma sembra che quotidianamente qualcuno ti stia ricordando i tuoi impegni. Soprattutto, sembra non esserci un momento di pausa. Tuttavia, conserva la tranquillità e mantieni la sangue freddo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, entriamo in una fase in cui i momenti di riflessione e ansia calano significativamente, da un punto di vista astrologico, iniziando dal 17. Avete davvero intenzione di mandare all’aria tutto nell’ultimo momento o nell’ultima settimana? Spero di cuore di no. Ancora suggerisco un po’ di tolleranza e calma a tutti i nati sotto questo segno zodiacale che hanno affrontato questioni sentimentali difficili. È noto che anche i problemi lavorativi hanno portato a delle separazioni. Ma ora tutto appare più limpidamente. Se vi era un riferimento che mancava, dalle diciassette in avanti esso farà ritorno. Dunque, è in arrivo un periodo di graduale recupero.

