La dama di Uomini e Donne Aurora Tropea ha dato luogo ad uno sfogo molto pesante sui social in queste ore. Mentre si trovava all’interno del suo negozio, intenta a mostrare ai fan alcuni articoli da lei prodotti, la donna ha colto la palla al balzo per levarsi alcuni sassolini dalla scarpa. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Aurora sugli uomini e contro alcuni hater: cosa è successo

Anche al di fuori dello studio di Uomini e Donne, Aurora Tropea riesce a creare sgomento. La dama è apparsa piuttosto provata a causa di alcune cose che le sono successe. In primo luogo, la protagonista ci ha tenuto a manifestare il suo disappunto verso il genere maschile. A quanto pare, in questo periodo ha avuto delle frequentazioni che, purtroppo, si sono rivelate un fuoco di paglia. Aurora, infatti, ha ammesso di voler chiudere con il genere maschile in quanto non ne può davvero più di sentirsi presa in giro.

Successivamente, poi, ha fatto anche un altro sfogo. Nel dettaglio, ha detto che alcuni hater si sono riversati al di sotto del profilo di sua madre lasciando dei commenti davvero cattivi e inopportuni. Ebbene, alla luce di quanto accaduto, Aurora ha esortato gli artefici di tali interventi ad avere il coraggio di palesarsi e di non nascondersi dietro profili fake. Inoltre, ha anche detto che, se le dovesse capitare di ritrovarne altri insulti non si limiterà a pubblicare il tutto sui social, ma si rivolgerà anche alla polizia postale sporgendo denunce. La Tropea ha detto di essere pronta a tutto pur di porre fine a questa situazione.

La Tropea punge Armando Incarnato dopo Uomini e Donne

La giornata di ieri è stata particolarmente difficile per la dama di UeD che, infatti, ha dato luogo nel giro di poco tempo anche ad un terzo sfogo. Il destinatario del suo attacco, stavolta, è stato Armando Incarnato. La donna non ha voluto fare esplicitamente il suo nome, ma i riferimenti sono stati chiari. Il cavaliere, infatti, in questi giorni ha accusato il parterre del programma per non aver mostrato solidarietà femminile nei riguardi di Ida Platano per quello che ha subito.

Ebbene, a tal riguardo, la Tropea ha detto che è assurdo che una persona come lui si erga a paladino delle donne e a difensore della categoria. Durante le sue esperienze nel programma, infatti, è stato spesse volte violento verbalmente contro il sesso femminile, lei in primis, pertanto, il pulpito dal quale viene la predica è assolutamente ridicolo. Per adesso Armando non ha dato luogo a nessuna replica. Non resta che attendere per vedere se lo farà.