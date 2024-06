I naufraghi dell’Isola dei Famosi sono arrivati alla puntata di ieri con uno spirito battagliero. Questo, non solo perché si è trattato della semifinale, ma anche perché nel corso del fine settimana appena trascorso ci sono state delle tensioni piuttosto profonde. Nel daytime odierno, infatti, è stato svelato quanto accaduto. Specie alcuni concorrenti hanno creato scompiglio cimentandosi in discussioni molto accese.

Scontro tra Edoardo Franco e Alvina Verecondi Scortecci all’Isola dei Famosi

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi continuano le tensioni. Dopodomani andrà in onda la finale di questa edizione, pertanto, i naufraghi rimasti in gioco si stanno accingendo a vivere gli ultimi momenti sull’isola, prima di volare per l’Italia e partecipare da qui alla finale. Ad ogni modo, anche durante questi ultimi giorni, tra i protagonisti di questa avventura sono sorte delle discussioni particolarmente accese.

Edoardo Franco, ad esempio, è rimasto particolarmente male dal comportamento di Alvina Verecondi Scortecci. Proprio per tale ragione, i due hanno deciso di cimentarsi in un duro faccia a faccia durante il quale si sono detti tutto quello che pensano l’uno dell’altra. Nel frattempo, Artur Dainese sta continuando a creare scompiglio. Il naufrago è riuscito a salvarsi anche al televoto di ieri sera, cosa che sta contribuendo a renderlo sempre più forte e spavaldo.

Lite tra Artur Dainese ed Edoardo Stoppa e cambio atteggiamento post puntata

In questi giorni, Artur ha avuto una discussione particolarmente accesa con Edoardo Stoppa. il motivo per il quale i due si sono scontrati è stato alquanto futile, in quanto ha riguardato un semplice pezzo di cocco. Sull‘Isola dei Famosi, però, si sa, sono proprio le cose più sciocche che contribuiscono a rendere il clima particolarmente teso. Lo Spirito dell’Isola, in seguito, ha deciso di mettere alla prova alcuni concorrenti. Nello specifico, Aras Senol e Artur Dainese si sono cimentati in una sfida. Il vincitore si sarebbe accaparrato una bella ricompensa. Chi di loro avrà avuto la meglio?

Dopo la puntata, poi, i concorrenti sono tornati sull’isola ed hanno deciso di viversi questi ultimi giorni con uno spirito del tutto diverso, molto più sereno. Artur ha ammesso di essere particolarmente carico, complice le numerose nomination che è riuscito a superare. Edoardo Franco, invece, è rimasto un pp’ male per la nomination di Aras, il quale ha dato luogo ad un autogol pazzesco. Alvina Verecondi Scortecci, infine, è apparsa molto carica e pronta a tutto pur di guadagnarsi la vittoria. Ci riuscirà?