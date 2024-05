In queste ore, Barbara De Santi ha pubblicato dei video in cui ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan. Come tutti sapranno, le condizioni metereologiche che ci sono ultimamente soprattutto al nord Italia sono disastrose. Piogge torrenziali, alluvioni e forte vento stanno mettendo in ginocchio mezzo paese. Ebbene, purtroppo, anche Barbara si è trovata coinvolta in una situazione molto sgradevole, per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Cosa è successo a Barbara De Santi di Uomini e Donne

Momenti di paura e di agitazione per Barbara De Santi. La dama del Trono Over di Uomini e Donne si è trovata a fare i conti con un’alluvione piuttosto importante che si è abbattuta nella sua città e ha coinvolto anche la sua abitazione. La donna ha condiviso con i fan quanto accaduto, mostrando anche dei video piuttosto eloquenti.

In essi, la dama ha mostrato il quantitativo di acqua che ha iniziato a sgorgare come un fiume in piena per le strade adiacenti la sua casa. Barbara non ha esitato a dire che si trattasse di un vero e proprio disastro che, purtroppo, ha messo lei e tanti suoi conoscenti a dura prova. La cosa importante, però, ci ha tenuto a ribadire che, almeno per ora, i danni stanno riguardando solamente le cose e non le persone.

I danni subito da Barbara e l’intervento dei vigili del fuoco

Successivamente, poi, Barbara De Santi ha fatto ritorno a casa sua, dove ha ragguagliato un po’ i fan circa la situazione. La protagonista ha detto che la situazione sia piuttosto difficile. Già 7 anni fa si verificò un evento del genere, tuttavia, in quell0occasione, l’acqua arrivò massimo alle ginocchia. Adesso, invece, le cose sono più importanti dato che l’acqua è salita fino alle spalle.

La sua abitazione pare non abbia subito alcun danno, ma lo stesso non può dirsi per il garage. La De Santi, infatti, ha ammesso che, considerando la quantità di acqua che vi è entrata, sicuramente si troverà costretta a gettare una miriade di cose che aveva relegato in tale parte della casa in quanto sarà tutto distrutto. Al momento, però, è impossibilitata a farlo in quanto ci sono i vigili del fuoco al lavoro per eliminare tutta l’acqua presente. Insomma, una situazione davvero drammatica che, almeno, non ha portato nessun danno fisico né a lei né ad altri della zona.