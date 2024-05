In queste ore, Greta Zuccarello ha aperto una box di domande su Instagram. I suoi fan le hanno chiesto diverse cose, sia legate all’Isola dei Famosi sia esterne. La giovane ha replicato ad ogni cosa senza peli sulla lingua e, tra le varie confessioni, ne sono emerse alcune davvero interessanti.

Greta condurrà un programma tutto suo? La replica della Zuccarello

Greta Zuccarello si è aperta con i fan ed ha raccontato di essere felicissima dell’esperienza che ha vissuto all’Isola dei Famosi. La giovane si sente fiera del percorso portato avanti, sta di fatto che non si recrimina assolutamente nulla. Tanti sono i fan che hanno apprezzato il suo modo di essere, al punto che alcuni la vedrebbero anche benissimo alla guida di un programma televisivo.

Forse una conduzione in solitaria potrebbe essere una scelta abbastanza azzardata, tuttavia, nel ruolo di co-conduttrice la Zuccarello sarebbe perfetta per molti. Un utente, dunque, le ha domandato se ci siano possibilità in tal senso. Ebbene, Greta ha ammesso che sarebbe felicissima di poter iniziare un percorso simile. Al momento, però, non sembrano esserci proposte ufficiali a riguardo.

Greta svela chi vuole vinca l’Isola dei Famosi e fa la misteriosa sul dimagrimento subito

Sulla sua esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, invece, Greta ha detto di aver legato tanto con alcuni concorrenti, tra cui Samuel Peron, Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci. Dato che la maggior parte di loro sono ancora in gioco, Greta ha svelato che sarebbe felicissima se vincesse Matilde, finalmente una donna, tuttavia, ritiene che forse sarebbe più “giusto” se si aggiudicasse Stoppa il titolo di vincitore, per tutto quello che ha fatto sull’isola.

Greta, poi, ha toccato anche un tasto molto dolente, ovvero, quello inerente i chili persi sull’isola. La modella ha ammesso di essere dimagrita davvero tanto, tuttavia, ha preferito non rivelare con esattezza quanti kg ha perso, non si sa perché. Adesso, però, poco alla volta si sta rimettendo in sesto e sta tornando alla sua vita di sempre. Già dal giorno della sua eliminazione la Zuccarello ha iniziato a mangiare in maniera più adeguata. La sera stessa dell’eliminazione, infatti, ha mangiato carne, verdure e degli ottimi churros, specialità tipica del luogo.