A creare un po’ di scompiglio all’Isola dei Famosi è stata una lettera ricevuta da Alvina Verecondi Scortecci da parte del suo fidanzato Gigi, o presunto tale. Quest’ultimo, ha deciso di farle recapitare una missiva all’interno della quale ha speso tante parole belle nei suoi riguardi. Il contenuto della lettera, però, è stato preso di mira dai concorrenti del programma. Vediamo per quale motivo.

Alvina legge la lettera di Gigi, ma i concorrenti dell’Isola dei Famoso reagiscono male

Alvina Verecondi Scortecci ha richiamato l’attenzione dei suoi compagni d’avventura dicendo di dover leggere a tutti la lettera ricevuta da Gigi. L’uomo ha scritto che, inizialmente, era un po’ preoccupato per questa nuova avventura in cui si sarebbe cimentata la ragazza. Successivamente, però, si è ricreduto, in quanto Alvina è diventata la vera anima dell’isola. Con il suo umorismo e la sua risata contagiosa, infatti, è riuscita subito a farsi conoscere e a farsi voler bene. In seguito, poi, l’uomo ha scritto di aspettarla al suo ritorno e di non vedere l’ora di vederla.

Dopo aver letto il contenuto della lettera, però, i concorrenti hanno avuto una reazione alquanto inaspettata. In tanti, infatti, hanno criticato quanto scritto reputandolo davvero asettico. Artur Dainese, ad esempio, ha detto che Gigi avrebbe fatto più bella figura a non scrivere nulla. Edoardo Franco, invece, ha ammesso di reputare opportuno non commentare, altrimenti ne avrebbe dette di tutti i colori. Edoardo Stoppa ha ironizzato dicendo che Alvina potrebbe accettare Gigi solo se lui si presentasse all’aeroporto in ginocchio con tanto di anello pronto per la proposta di matrimonio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La reazione della contessa Verecondi Scortecci e il confronto con Matilde

Dopo aver ascoltato tutti questi pareri contrastanti, l’umore di Alvina è radicalmente cambiato. La giovane ha ammesso che, in un primo momento, era contenta di aver ricevuto questa sorpresa. Successivamente, però, ha cambiato idea ed ha iniziato a rivalutare il contenuto della lettera. In particolare ha ammesso che, effettivamente, essa fosse un po’ troppo asettica e impersonale. Gigi avrebbe potuto dire qualcosa di più sentito.

A seguire, poi, Alvina e Matilde Brandi hanno avuto un confronto, dopo gli sfoghi della ballerina. Quest’ultima ha chiesto alla sua interlocutrice come mai non l’avesse salvata e Alvina ha rivangato una faccenda passata. Nel dettaglio, ha detto di non aver apprezzato quando, tempo fa, Matilde la nominò in maniera palese, in quanto leader, dicendole “Non me ne volere“. Secondo la contessa questa è stata una frase alquanto inappropriata e inutile. La Brandi, allora, ha capito che la donna non abbia mai digerito questa cosa e, per questo, quando ne ha avuto la possibilità, si è “vendicata”.