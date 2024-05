Il modo in cui Pierpaolo Siano ha deciso di lasciare Uomini e Donne ha lasciato un po’ tutti spiazzati, specie a causa degli atteggiamenti che ha avuto nei riguardi di Ida Platano. La donna, in fin dei conti, non aveva fatto nulla di particolarmente grave nei suoi riguardi per meritarsi una reazione del genere. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo da quel momento, l’ex corteggiatore ha deciso di rompere il silenzio e di svelare cosa ci sia stato dietro il suo comportamento.

Pierpaolo Siano e le “indagini” fatte su Ida Platano durante Uomini e Donne

Pierpaolo Siano ha rilasciato un’intervista al magazine Mio, in cui ha fatto delle confessioni su Ida Platano e sul suo percorso a Uomini e Donne. Il ragazzo è partito dal principio, ed ha ammesso di essere rimasto subito colpito da Ida. Sin dalle prime esterne, infatti, ha notato che tra di loro ci fosse una bella sintonia, pertanto, è stato fortemente invogliato a corteggiarla.

Chiaramente, però, Pierpaolo ha fatto anche le sue “indagini”. Il cavaliere ha ammesso di aver indagato sul passato della Platano per capire un po’ il suo trascorso e, in tale occasione, ha appreso che la donna avesse vissuto tanti momenti negativi e tante delusioni in amore. Tra le sue storie più importanti c’è stata quella con Riccardo Guarnieri e, proprio a tal riguardo, Pierpaolo ha svelato che, se l’uomo fosse tornato in studio per corteggiarla, a lui non avrebbe fatto certamente piacere. In quel caso avrebbe valutato il comportamento della tronista.

Cosa ha spinto Pierpaolo ad inveire in quel modo contro Ida

Ad ogni modo, Siano ha ammesso che, alla luce di tutte queste scoperte, almeno in un primo momento, ha cercato di trattare Ida con i guanti. Con il passare del tempo, però, ha iniziato lui stesso a sentirsi preso in giro e illuso dalla donna, ecco perché si è comportato in modo brusco nei suoi riguardi. Dopo che Ida ha eliminato Mario Cusitore, infatti, Pierpaolo ha avvertito la sensazione di essere la seconda scelta, il ripiego forzato. Proprio in virtù di questo, ha preso la decisione di giocare d’anticipo andando via da solo.

I modi da lui adoperati sono stati molto criticati, tuttavia, secondo il punto di vista di Pierpaolo, sono stati generati dalla delusione subita, dato che stava cominciando a legarsi a Ida in un modo speciale. In ogni caso, ora sembra che tra i due non possa esserci alcuna possibilità di ricongiungimento. Siano si è sempre definito un uomo tutto d’un pezzo, che quando prende una decisione, la porta avanti fino in fondo, pertanto, sembra da escludersi ogni tipo di ricongiungimento tra i due.