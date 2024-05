In questi giorni Roberta Di Padua ha subito un incidente, per cui si è mostrata sui social con il collare. I fan, ovviamente, sono subito andati in ansia, tuttavia, la giovane ha spiegato che, per fortuna, non si tratta nulla di grave e le cose sarebbero potute andare peggio. Intanto, Alessandro Vicinanza si è prodigato per aiutare la sua fidanzata. Ecco cosa è successo.

Cosa è successo a Roberta Di Padua e l’intervento tardivo di Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua ha registrato dei video su Instagram in cui ha sfoggiato un collare medico. La protagonista ha spiegato di aver subito un tamponamento, per cui dovrà tenere il collo a riposo mediante questo strumento per una decina di giorni. Il tutto si è verificato lunedì, sta di fatto che l’ex dama di Uomini e Donne si è presa anche un momento di pausa dai social per rimettersi in sesto.

Adesso, però, è tornata attiva come sempre e, nelle recenti IG Stories, la donna si è mostrata in compagnia di Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo ha detto di essere andato a trovare la sua fidanzata per venirle in soccorso a causa dell’infortunio subito. La dama, però, ha ironizzato sulla faccenda dicendo che Alessandro si sia presentato da lei ben due giorni dopo l’incidente. Proprio per tale ragione la Di Padua ha esortato chi la segue a non rivolgersi mai ad Alessandro in caso di bisogno, perché sarebbe capace anche di lasciar morire la persona bisognosa di aiuto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Scenata di gelosia di Vicinanza per la Di Padua: come va dopo UeD

Lo sketch tra i due, però, non è finito qui. Ad un certo punto, infatti, Alessandro ha fatto una sorta di scenata di gelosia nei riguardi della sua fidanzata. Nello specifico, nel commentale la sua negligenza in quanto “soccorritore”, Vicinanza ha detto che, in sua assenza, sono stati diversi gli uomini che si sono subito proposti per aiutare la Di Padua in difficoltà.

Tra i due, dunque, c’è stato un simpatico battibecco che sembra confermare che la coppia sia perfettamente collaudata, malgrado alcune indiscrezioni trapelate di recente inerenti una possibile aria di crisi tra loro. Ad ogni modo, in merito alle condizioni di salute di Roberta, pare che tutto stia procedendo abbastanza bene. La donna sta continuando ad andare al lavoro, anche se non si separa mai dal suo nuovo accessorio, ovvero, il collare medico.