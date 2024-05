Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi più discussi continua ad esserci Artur Dainese. Il protagonista ha sempre generato molto sgomento tra i compagni d’avventura, per i suoi modi di fare spesso sfacciati e falsi. In queste ore, però, a finire nel mirino c’è stato un altro naufrago, assolutamente inedito. A quanto pare, tra i concorrenti potrebbe esserci uno stratega che, sin dal primo momento, ha agito nel silenzio, riuscendo a guadagnarsi sicuramente la semifinale. Di chi si tratterà?

Chi sarebbe il vero stratega dell’Isola dei Famosi, non si tratta di Artur

Samuel Peron è finito in nomination contro Artur Dainese e Karina Sapsai all’Isola dei Famosi. Si tratta di un televoto molto duro per il ballerino, considerando quanto sia forte il suo rivale e, stando a quanto emerso dalla puntata di ieri, anche Karina. In queste ore, infatti, Samuel si è sfogato con alcuni compagni d’avventura chiedendosi chi fosse stato a nominarlo.

Ad un certo punto, poi, ha avuto una sorta di illuminazione. Durante un confessionale, il ballerino ha ammesso che, giunti a questo punto, i veri giocatori si paleseranno. Chi è bravo a fare strategie, infatti, sarà in grado di mettere tutte le pedine al posto giusto, riuscendo a guadagnarsi un posto alla finale. Dopo una breve chiacchierata con Edoardo Franco, Samuel è giunto alla conclusione che il vero stratega di questa edizione sia proprio lui.

Gli sfoghi di Matilde Brandi

Samuel Peron ha accusato il compagno d’avventura di essere un abile giocatore a differenza sua. In tutto questo periodo ha agito nell’ombra, riuscendo ad accaparrarsi un posto alla semifinale e, probabilmente, anche alla finale. L’ultima parola, però, spetterà come sempre al pubblico da casa. Cosa ne penseranno i telespettatori?

Intanto, anche altri concorrenti si sono lasciati andare a degli sfoghi. Matilde Brandi ha accusato Artur Dainese di cambiare atteggiamento nel momento in cui si trova dinanzi le telecamere. Secondo il suo punto di vista, il ragazzo si sarebbe cucito addosso il ruolo di vittima per impietosire il pubblico e farsi votare. La Brandi, poi, si è scagliata anche contro Alvina Verecondi Scortecci. Durante la puntata di ieri la giovane non l’ha salvata durante una catena di salvataggi. Si tratta della terza volta che non lo fa, pertanto, Matilde ha deciso di nominarla per “vendicarsi”.