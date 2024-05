In questi giorni, Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno annunciato di essersi lasciati. La notizia non ha spiazzato più di tanto, considerando che erano tantissime le persone che non credevano a questo rapporto. Ad ogni modo, a generare particolare clamore è stata un’altra notizia. Dopo questo annuncio, infatti, in molti hanno iniziato a pensare che Alessio sarebbe sbarcato a Uomini e Donne o Temptation Island. Il diretto interessato, allora, ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda. Ecco cosa ha dichiarato.

Alessio Falsone contattato dallo staff di un programma: lo vedremo a UeD o Temptation Island?

Dopo l’annuncio pacifico e congiunto della rottura con Anita Olivieri, Alessio Falsone è tornato sui social per fare alcuni chiarimenti. Il ragazzo ha ringraziato tutte le persone che si stanno preoccupando per lui, tuttavia, ha voluto chiarire di stare benissimo e di essere sereno. Successivamente, poi, ha voluto replicare ad alcune critiche un po’ fastidiose.

In particolar modo, il giovane ha detto di essere inondato di messaggi di persone che insinuano che, adesso che è single, potrebbe prendere parte alla prossima edizione di Uomini e Donne, e non solo. C’è anche chi ipotizza una sua partecipazione a Temptation Island, nel ruolo di tentatore magari. Ebbene, Alessio ha spiegato di essere stato contattato per fare un programma televisivo, ma lui ha preso una decisione drastica.

La drastica decisione di Alessio sulla tv

Nel corso del video in questione, Alessio Falsone ha chiarito che, malgrado le proposte non gli manchino, ha deciso di non apparire più in tv. Proprio per tale ragione, ha smentito qualunque rumor in merito ad una sua possibile partecipazione a UeD e a Temptation Island. Il suo scopo, al momento, è quello di dedicarsi all’allenamento e allontanarsi il più possibile dal piccolo schermo.

Al momento non si sa la redazione di quale programma abbia contattato il giovane, ma la cosa certa è che non rivedremo più il ragazzo in simili trasmissioni. In ogni caso, è ancora troppo presto per scoprire quale sia il cast della prossima edizione di Uomini e Donne, quindi, è anche probabile che, con il passare dei mesi, le cose cambino. Non resta che attendere per scoprirlo.