In queste ore ci sono stati alcuni momenti di ansia e preoccupazione all’Isola dei Famosi. A mostrarsi particolarmente turbati sono stati Edoardo Stoppa e Samuel Peron. I due si sono cimentati nell’organizzazione del cibo e, nel farlo, si sono resi conto di una cosa che gli ha generato non poco turbamento. Ecco cosa è successo.

Perché Edoardo Stoppa e Samuel Peron sono andati nel panico all’Isola dei Famosi

Da quando Khady Gueye è la nuova leader dell’Isola dei Famosi, ha deciso di impartire nuove regole, che stanno generando non poco sgomento. La ragazza, infatti, ha deciso di non lesinare con il cibo a disposizione. Ieri, ad esempio, Artur Dainese ha pescato tanti pesci e, invece di conservare qualcosa per la sera o per i prossimi giorni, Khady ha deciso di mangiare tutto, anche il riso e il cocco che, in realtà, si sarebbero potuti conservare, cosa che ha sollevato polemiche.

Quest’oggi, allora, Edoardo Stoppa e Samuel Peron si sono messi a fare un po’ il conteggio di quanto riso fosse rimasto e si sono resi conto che le porzioni fossero piuttosto scarse. I due, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di attribuire le colpe a Khady e al modo in cui sta gestendo il suo nuovo incarico da leader.

“Oggi faremo fuori tutto il riso!”

Il regime dell’abbondanza di Khady non convince Samuel#Isola pic.twitter.com/eOoXqJPK9e — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

Khady Gueye grande provocatrice

Noncurante delle preoccupazioni dei suoi compagni d’avventura, Khady Gueye si è cimentata nell’organizzazione dei pasti ed ha detto che anche oggi i concorrenti avrebbero mangiato tutto il riso a disposizione senza conservare nulla. Artur si è subito entusiasmato per il modo di fare della giovane, mentre altri, come Matilde Brandi, sono apparsi spiazzati.

Successivamente, poi, Samuel Peron ha avuto uno sfogo in cui ha detto che il comportamento della Gueye sia rischioso e stia mettendo a rischio i concorrenti. Lo Spirito dell’Isola, infatti, potrebbe prendere qualche decisione inaspettata in grado di rendere gli ultimi giorni di permanenza dei naufraghi davvero invivibili. Ad ogni modo, Khady ha sempre reagito in modo provocatorio su questo tema, al punto da spingere alcuni compagni d’avventura a capire che, in realtà lo stia facendo di proposito solo per provocare.