Ernesto Russo è stato, sicuramente, tra i personaggi più discussi dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. Anche la sua uscita di scena è stata trionfale, in quanto è stato mandato via dopo che è emerso che, durante il periodo di permanenza nel programma, fosse andato a letto con altre donne al di fuori. Ad ogni modo, il lupo può perdere il pelo ma non il vizio, sta di fatto che il cavaliere sembra essere tornato alla carica facendo delle presunte avances ad un’ex tronista di UeD. Di chi si tratta e cosa è successo.

Le confessioni di un’ex tronista di Uomini e Donne su Ernesto Russo

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato al programma un bel po’ di tempo fa, ha fatto delle confessioni su Ernesto Russo. La donna in questione è Angela Artosin. La donna ha ammesso di aver assistito ad una diretta del cavaliere, rimanendone molto affascinata. Lei stessa ha confessato di essere stata colpita da Ernesto sin dalla sua prima apparizione nel programma di Maria De Filippi.

Ad ogni modo, approfittando della diretta, Angela ha colto la palla al balzo per scrivere a Russo e complimentarsi con lui. Stando a quanto rivelato dalla donna, Ernesto si sarebbe comportato in maniera molto gentile nei suoi riguardi, al punto da riempirla di complimenti. Questo, dunque, ha spinto la donna a maturare una decisione.

Angela pronta ad andare a Sabaudia da Ernesto

Nel corso di alcune Instagram Stories, Angela ha ammesso che, ricevere tutte queste attenzioni da parte di Ernesto Russo, la sta spingendo ad andare a Sabaudia per qualche giorno per poterlo incontrare e per conoscersi meglio.

Ad un certo punto, poi, la donna ha anche fatto un appello ai suoi sostenitori. Nello specifico, ha detto loro di fare da mediatori in questa faccenda tra lei ed Ernesto. I fan dovrebbero tessere le lodi di Angela agli occhi da Ernesto, cercando di convincerlo che lei sia la persona ideale per lui, quella in grado di fargli perdere la testa. Cosa succederà, dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.