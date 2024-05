Dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono tornati sulla loro spiaggia ed hanno cominciato a rimuginare su quanto accaduto. Artur Dainese è apparso piuttosto deluso per le nomination, mentre altri concorrenti hanno avuto uno spirito del tutto diverso. Ecco cosa è successo.

Il nervosismo di Artur Dainese e la confessione di Matilde all’Isola dei Famosi

Tra i nominati della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi c’è anche Artur Dainese. Il concorrente, ormai, è un veterano delle nomination, in quanto è finito al televoto tantissime volte. In questa circostanza, però, credeva e sperava di scamparsela, ma così non è stato. Il giovane, così, si è messo a riflettere su chi potesse averlo nominato, ancora una volta. Ad ogni modo, malgrado questo, ha deciso di godersi questi ultimi momenti sull’isola con spensieratezza. Inoltre, il protagonista ha aggiunto anche che, ogni volta che il pubblico da casa lo salva, lui si sente più forte.

“Più mi salvano e più divento forte”

Artur non si aspettava un’altra nomination e spera che il pubblico continui a salvarlo! #Isola pic.twitter.com/AuYMyZ0u1m — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2024

Matilde Brandi, invece, ha avuto uno spirito del tutto diverso. La donna è riuscita a diventare di nuovo leader del gruppo, pertanto, ha iniziato ad organizzare il da farsi tra tutti i concorrenti. In seguito, poi, si è lasciata andare ad un confessionale in cui ha ammesso che se dovesse vincere il reality show, per lei sarebbe una soddisfazione immensa. Chissà, riuscirà a coronare il suo sogno?

“Se riuscissi a vincere l’#Isola, sarebbe un sogno che si realizza” ❤️

Le parole della leader Matilde pic.twitter.com/64eWCTqv8G — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2024

Dario vuole creare scompiglio, Alvina e Khady hanno un desiderio

Per quanto riguarda lo stato d’animo degli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, invece, Dario Cassini ha ammesso di volersi giocare il tutto per tutto. Lui è entrato in corsa in questo programma, quindi, in buona sostanza, non ha molto da perdere. Il suo desiderio, ovviamente, sarebbe quello di arrivare fino alla fine, tuttavia, anche nel caso in cui non dovesse essere così, spera di creare scompiglio prima di andare via, quindi, ci sarà da aspettarsi qualche dinamica interessante considerando che ultimamente scarseggiano?

Infine, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci si sono dette felici di non essere finite in nomination e di potersi godere questi giorni in santa pace. Adesso che la finale del reality show è sempre più vicina, tutti vorrebbero arrivarci. Anche le due ragazze hanno ammesso che desidererebbero essere le ultime ad andare via. Non resta che attendere per vedere se sarà così.