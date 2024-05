Karina Sapsai è la nuova leader del gruppo all’Isola dei Famosi, ruolo che sta affrontando con grande impegno e dedizione. Ad ogni modo, gestire i naufraghi non è una cosa semplice, specie per una nuova arrivata e inesperta come lei. Proprio per tale motivo, sta commettendo degli errori che le stanno costando le critiche di molti compagni d’avventura. Ecco cosa è successo.

I limiti di Karina Sapsai come leader dell’Isola dei Famosi

Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Karina Sapsai è stata eletta nuova leader. La ragazza, così, si è trovata a dover affrontare l’arduo compito di coordinare le mansioni da svolgere nel gruppo tra i vari concorrenti, cosa che non si sta rivelando particolarmente facile. Alcuni naufraghi, infatti, hanno iniziato a lamentarsi per il suo operato.

Greta Zuccarello ha avuto da ridire sulla ripartizione delle cose da fare. Tutti, infatti, ci sono cimentati nell’andare a reperire la legna. In realtà, però, sarebbe più opportuno se i concorrenti si dividessero e svolgessero delle cose differenti, dato che sono numerose le cose da fare. Artur Dainese ha invitato la giovane a fare un reclamo direttamente alla leader, cosa che la Zuccarello non si è fatta ripetere.

Greta e Khady dure contro Karina: che è successo

Dopo poco tempo, Greta e Karina hanno avuto un confronto. La ragazza ha detto alla nuova arrivata che, forse, sarebbe opportuno che si desse maggiormente da fare sulla ripartizione dei compiti da svolgere. La Sapsai, però, ha continuato a dire di voler andare a cercare la legna tutti insieme e, successivamente, i concorrenti si sarebbero divisi.

In seguito, poi, Khady Gueye ha preso la parola per scagliarsi anche lei contro Karina. Secondo il suo punto di vista, la ragazza sarebbe un po’ troppo inesperta e poco avvezza a gestire certe situazioni. La modella, inoltre, ha ribadito di non apprezzare le persone che le dicono cosa fare, in quanto lei è sull’Isola dei Famosi per concorrere unicamente per se stessa. Riusciranno i protagonisti a trovare un punto d’incontro?