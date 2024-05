Un’altra alba è sorta all’Isola dei Famosi e i naufraghi si sono apprestati ad affrontare nuove sfide ed avventure. Samuel Peron e Edoardo Stoppa stanno svolgendo una missione molto importante. Sull’isola, invece, tutti i concorrenti si sono riuniti per dare luogo ad una convivenza unica. Due naufraghe in particolare, però, si stanno trovando ad affrontare dei momenti piuttosto complicati, ovvero, Greta Zuccarello e Linda Morselli. Karina Sapsai, invece, si sta cimentando nel ruolo di leader per la prima volta. Ecco cosa sta succedendo.

La missione di Edoardo e Samuel all’Isola dei Famosi e la nuova condizione di Greta e Linda

All’Isola dei Famosi i naufraghi stanno affrontando nuove situazioni, alcune delle quali piuttosto complesse. Edoardo Stoppa e Samuel Peron si trovano relegati su di un’isola da soli in quanto devono svolgere una missione molto importante che, in caso di vittoria, potrebbe portare a tutto il gruppo delle belle ricompense. I due hanno appena scoperto che dovranno sfidarsi tra loro, e la cosa non li ha entusiasmati più di tanto, tuttavia, per il bene del gruppo, faranno tutto quello che è necessario.

A tal riguardo, i due sono stati spiazzati dall’arrivo di un comunicato. Lo Spirito dell’Isola ha affidato loro la prima missione. Edoardo e Samuel si sarebbero dovuti sfidare in una prova di forza, ovvero, sarebbero dovuti rimanere quanto più tempo a lungo possibile attaccati ad un palo. La sfida è stata decisamente dura per entrambi. Alla fine, il primo a cedere è stato Peron, il quale ha ammesso di non essere riuscito a reggere. Stoppa ha vinto e si è commosso, ammettendo di mettercela sempre tutta perché pensa alla sua famiglia.

Nel frattempo, sull’altra playa i concorrenti si stanno ambientando nella nuova convivenza tutti insieme. Ad essere particolarmente provate sono Greta Zuccarello e Linda Morselli. Le due sono state legate da Khady Gueye, pertanto, dovranno vivere questi giorni in totale simbiosi e non potranno staccarsi per nessuna ragione. Le due, così, hanno commentato questa nuova situazione ed hanno ammesso che, tutto sommato, si sentono fortunate a condividere insieme questa esperienza. Greta ha svelato che credeva che Khady l’avrebbe legata ad un uomo, o Edoardo Franco, con il quale si sarebbe divertita, oppure ad Artur Dainese e, in quel caso, sarebbe stato più complicato e pesante. Dunque, alla fine stanno cercando di vedere il lato positivo della faccenda.

Greta e Linda trascorrono le prime ore legate l’una all’altra. Diventeranno amiche?? 🤔🤔#Isola pic.twitter.com/OoylP4lNGd — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2024

Karina leader un po’ spaesata, i consigli di Matilde Brandi

Intanto, Karina Sapsai si sta cimentando per la prima volta nel ruolo di leader. Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi ha battuto Alvina Verecondi Scortecci alla prova del fuoco e, quindi, si è aggiudicata il titolo di leader unica. Si tratta di una mansione del tutto nuova per lei, sta di fatto che la giovane ha mostrato anche un certo smarrimento.

In suo soccorso, dunque, è arrivata Matilde Brandi, reduce da questo incarico, la quale ha spiegato alla sua compagna d’avventura quali siano le principali mansioni del leader. Karina ha ascoltato con partecipazione e, in seguito, ha ammesso che si tratta di un incarico che ha vantaggi e svantaggi, ma è felice di mettersi alla prova.