Sull’Isola dei Famosi ogni occasione è buona per avere degli scontri. In queste ore, a destabilizzare un po’ il clima sulla playa sono state Alvina Verecondi Scortecci e Greta Zuccarello. Il motivo per il quale le due si sono scontrate era piuttosto futile. In seguito, poi, c’è stato un chiarimento tra altre due protagoniste. Vediamo cosa è successo.

Lo scontro tra Alvina e Greta all’Isola dei Famosi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono approdati su una nuova isola tutti insieme. Non avendo alcun benefit a loro disposizione, dunque, tutti hanno iniziato a darsi da fare per rendere il luogo più ospitale possibile. Alvina, ad esempio, ha iniziato a fare un po’ di ordine, sta di fatto che ha spostato le scarpe di tutti i concorrenti in un’area comune, in modo da non averle sempre nel mezzo.

Greta Zuccarello, però, non ha accolto di buon grado l’iniziativa della donna, sta di fatto che ha sbottato contro di lei invitandola a non toccare le sue calzature. La giovane si è giustificata dicendo di volere le scarpe sempre vicino a lei e di non avvicinarle agli alberi in quanto lì ci fossero degli animali. Alvina non ha potuto fare a meno di assecondare la richiesta della giovane, tuttavia, in seguito si è sfogata contro di lei sia in confessionale sia con Matilde Brandi.

Chiarimento tra due naufraghe, Matilde vola con la fantasia

Proprio durante la chiacchierata con Matilde Brandi, le due donne hanno avuto modo di chiarire alcune faccende. Nel corso della precedente puntata dell’Isola dei Famosi, Matilde ha un po’ criticato Alvina, così la contessa le ha voluto chiedere un chiarimento. La Brandi ha ammesso di aver un po’ esagerato nei suoi riguardi, in quanto non è vero che non si dà da fare sull’isola. Semplicemente, Alvina ha un modo un po’ più leggero di affrontare certe fatiche, al punto da dare l0impressione quasi di non stancarsi mai più di tanto, quando non è così.

Nel frattempo, Matilde Brandi si è lasciata trasportare anche dai pensieri legati al suo compagno. Alessandro, infatti, le ha fatto una sorpresa durante la scorsa puntata, con tanto di proposta di matrimonio annessa, dunque, la donna non è riuscita a non fantasticare su quello che le aspetta una volta rientrata in Italia.