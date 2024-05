Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione del Grande Fratello, dopo quella che è stata vinta da Perla Vatiero. Nonostante ciò si sta già lavorando al reality. I casting infatti sono stati ufficialmente aperti. Anche Alfonso Signorini è intervenuto a tal proposito. Scopriamo tutti i dettagli e le parole del conduttore.

Grande Fratello, i casting sono aperti

Il Grande Fratello dovrebbe tornare in onda a settembre di quest’anno. Sicuramente presto avremo ulteriori conferme rispetto alla data. Quello che però appare certo è che anche durante la prossima edizione del programma tv potranno esserci dei concorrenti non famosi. A dar mano a questa considerazione è senz’altro il fatto che sono stati aperti i casting a cui chiunque può presentarsi se vuole aspirare ad essere un inquilino della casa più spiata d’Italia. Sicuramente l’altra conferma del GF riguarda il conduttore. Alfonso Signorini infatti ha inviato un messaggio molto particolare agli aspiranti nuovi concorrenti.

GF, il messaggio di Alfonso Signorini per i futuri concorrenti

Direttamente tramite il suo profilo Instagram, Alfonso Signorini ha fatto sapere che i casting per il Grande Fratello sono già iniziati ma non solo. Il conduttore ha detto che quest’anno vuole conoscere un po’ meglio gli aspiranti futuri concorrenti della casa. A questo punto Signorini ha deciso di dare vita ad un’iniziativa. Chi vuole partecipare ai casting può direttamente contattare lui tramite un messaggio privato sul suo profilo social. Chi ambisce ad entrare al GF quindi può creare un breve profilo da inviare ad Alfonso con quelle che sono le caratteristiche, le cose importanti da sapere, quelle che magari potranno in futuro interessare il pubblico di Mediaset. Chissà che proprio in questo modo non vengano reclutati i concorrenti più interessanti!

Insomma, i casting del GF sono al via e il presentatore ha mandato un grosso in bocca al lupo a tutti.