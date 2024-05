L’Isola dei Famosi non smette mai di mettere alla prova i suoi concorrenti. In queste ore, infatti, un nuovo comunicato ha spiazzato alcuni protagonisti del gruppo. Nel dettaglio, Artur Dainese e Karina Sapsai si sono dovuti cimentare in una prova molto difficile, che li ha portati a prendere una decisione importante. Ecco cosa è successo.

La difficile missione di Karina e Artur all’Isola dei Famosi

Tra Artur Dainese e Karina Sapsai pare si stia venendo a creare un legame sempre più forte. Allo scopo di consolidare ulteriormente questa unione, lo Spirito dell’Isola ha deciso di emanare un comunicato nel quale è stata annunciata una missione alla quale avrebbero dovuto partecipare proprio i due ragazzi in coppia.

Artur e Karina avrebbero dovuto scalare una montagna, per riuscire a guadagnarsi una ricompensa. A rendere la missione più complicata, però, è stato il fatto che Dainese ha dovuto trascinare per tutto il tragitto un sacco molto pesante. Durante il percorso, i due si sono detti molto felici di vivere questa esperienza insieme. Il ragazzo ha apprezzato sia la compagnia sia il paesaggio che entrambi hanno potuto assaporare una volta raggiunta la cima della montagna. Ad ogni modo, una volta giunti a destinazione, i due hanno letto un nuovo messaggio.

Dainese e Sapsai prendono una decisione sul gruppo

Quando Artur e Karina hanno raggiunto la vetta della montagna, lo Spirito dell’Isola ha informato loro della ricompensa, ovvero, un piatto con all’interno del cibo. Esso, però, non sarebbe stato per i due. I missionari, infatti, avrebbero dovuto scegliere due persone del gruppo a cui far mangiare quel cibo, a patto che si sarebbero trascinati giù lo stesso sacco pesante portato all’andata.

I due hanno accettato la sfida portandola a compimento. Nel momento in cui hanno raggiunto gli altri concorrenti, poi, i due hanno preso la loro decisione in merito a chi premiare con il cibo. Karina ha scelto Samuel Peron, in quanto ha ammesso di vedere l’uomo piuttosto bisognoso di mettersi in forze, mentre Artur ha scelto Khady Gueye, altra donna con cui ha legato parecchio.