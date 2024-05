Sull’Isola dei Famosi la stanchezza si fa sentire sempre di più. Alcuni naufraghi, infatti, hanno vissuto dei momenti un po’ bui. Grazie al dialogo tra loro, però, sono riusciti a rasserenare un po’ gli animi. Nel frattempo, tra Artur Dainese e Karina Sapsai hanno vissuto un bell’avvicinamento. Ecco cosa è successo.

Il crollo di alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi cominciano a mostrare dei severi segni di cedimento. Dopo ben 39 giorni trascorsi in Honduras, lontano dai propri cari, dagli affetti e dalle comodità, i naufraghi hanno avuto degli sfoghi. Tra i più provati ci sono stati, soprattutto, Artur Dainese e Khady Gueye. I due, che in queste settimane hanno avuto modo di legare parecchio, si sono lasciati andare a delle confidenze ed hanno condiviso i loro rispettivi malesseri. Linda Morselli ha deciso di stemperare un po’ la tensione concedendosi un momento di meditazione, mentre Matilde Brandi, Samuel Peron e Dario Cassini hanno criticato gli atteggiamenti di Valentina Vezzali, che continua a generare molto sgomento.

Dopo questi momenti di tristezza e concitazione, però, i protagonisti si sono messi all’opera per rendersi utile sull’isola. Samuel ha aperto un cocco che hanno potuto mangiare tutti i concorrenti, mentre Khady e Matilde hanno iniziato ad organizzarsi per la cena grazie anche all’aiuto di Linda e Dario.

L’avvicinamento tra Artur e Karina e la prova selezione leader

Intanto, mentre il gruppo era indaffarato nello svolgere le principali faccende necessarie per la loro sopravvivenza sull’Isola dei Famosi, Artur Dainese e Karina Sapsai si sono ritagliati un momento tutto per loro per conoscersi meglio. Tra i due pare stia nascendo una certa intesa, che possa portare a qualcosa di più? Tutto sarà da vedere.

Un’altra giornata volge al termine e, al risveglio, Matilde Brandi si è prodigata per il gruppo improvvisando una lezione di risveglio muscolare. Anche Linda si è data da fare dando luogo ad una lezione di yoga. I naufraghi, inoltre, hanno affrontato anche la prova di selezione leader in queste ore e due di loro hanno avuto la meglio. Matilde e Valentina si sono confrontate su quanto accaduto e sulle loro rispettive vittorie. Greta Zuccarello e Khady, dal canto loro, continuano ad essere ostili a Valentina, ma Matilde ha cercato di metterci una buona parola, ci sarà riuscita?