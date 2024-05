In questi giorni all’Isola dei Famosi ci sono stati alcuni screzi, che sono stati anche affrontati e dibattuti durante la puntata andata in onda ieri. Ad ogni modo, nel daytime di oggi sono stati mostrati dei contenuti nei quali è stato spiegato, in maniera piuttosto dettagliata, che cosa abbia causato il malcontento di alcuni concorrenti, in particolare, di Edoardo Franco e Alvina Verecondi Scortecci. Ecco cosa è successo.

La vendetta di Edoardo Franco dopo una dura decisione del gruppo

Prima della messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono stati chiamati a prendere una decisione molto importante. Il gruppo che fino a ieri era capeggiato da Matilde Brandi, infatti, ha dovuto fare il nome di un naufrago da estromettere dal gruppo per 24 ore. Il premio dopo aver preso questa dura decisione è stato è stato il poter mangiare una golosissima torta. Ebbene, la maggior parte dei concorrenti ha fatto il nome di Edoardo Franco, reputato il meno meritevole.

Come visto nella puntata di ieri dell’Isola, il protagonista non ha accolto di buon grado la cosa, accusando i suoi compagni d’avventura di aver scelto il più buono e non quello che meritasse meno. Ad ogni modo, il sacrificio dello chef è stato ricompensato con un bel premio. A Edoardo è stato assegnato un amuleto segreto, il cui scopo è quello di salvare qualcuno, lui compreso, da una nomination. Al momento, il protagonista non ne ha voluto ancora usufruirne. Probabilmente sta aspettando il momento giusto per vendicarsi dei suoi compagni d’avventura.

Alvina contro Stoppa all’Isola dei Famosi

A restare particolarmente male di una scelta presa da un concorrente, poi, è stata anche Alvina Verecondi Scortecci. Edoardo Stoppa, ex leader dell’altro gruppo, ha dovuto scegliere una persona da estromettere dalla possibilità di godere di una lauta colazione, caratterizzata da caffè e cioccolato. Ebbene, Stoppa ha fatto il nome della contessa, accusandola di essersi data poco da fare con il turno del fuoco.

Alvina non ha preso bene la scelta di Edoardo. La donna non ha criticato il fatto che il compagno avesse scelto lei, ma si è soffermata tanto sulla motivazione addotta. A tal proposito, infatti, ha reputato il motivo esplicitato dall’ex leader davvero ridicolo. A suo avviso, infatti, Edoardo sarebbe potuto essere più sincero svelando il reale motivo per cui avesse deciso di punire proprio lei. Si prospettano nuove scintille, dunque, adesso che i due gruppi sono nuovamente riuniti.