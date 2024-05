Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 19 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 19 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amati Ariete, mi preme sottolineare che questa domenica non si discosta molto dal trend di sabato, ergo è opportuno prevenire o risolvere qualsiasi conflitto o tensione che potrebbe presentarsi. L’opposizione lunare che si prospetta potrebbe implicare un compito gravoso da affrontare, o una piccola contesa. Tu, Ariete, non ti tratteni quando devi esprimere le tue idee. Come affermavo ieri, pianificare è essenziale, ma è altresì cruciale mantenere una certa prudenza per evitare di ritrovarsi nuovamente immersi nell’eccitazione frenetica che abbiamo vissuto ad aprile. Ci sono numerosi eventi in vista, molte sono le attività da coordinare per l’estate e un cambiamento significativo sembra essere alle porte. Ciononostante, ti esorto a mantenere la calma e non perdere il controllo.

Oroscopo del Toro

Toro, desidero che questa tua consultazione astrologica sia rilassante e illuminante. Mercurio, entrando nel tuo segno dal 15, suggerisce un’attenta revisione dei tuoi bilanci. Che tu stia pensando di trovare un consulente finanziario, un avvocato o semplicemente desideri rivalutare le finanze della tua azienda – giugno sarà il tuo mese ideale per farlo, prima che Mercurio lasci il tuo segno. Personalmente, ho sempre creduto che Giove abbia reso più forti le situazioni che avevano importanza per te. Ma sia cauto, avrebbe potuto anche eliminare circostanze e persone che non meritavano il tuo tempo e la tua energie, operando una sorta di “pulizia generale”. Sono convinto che il risultato sia stato positivo. Presto molti Toro diranno: “Sono contento di aver smesso di avere a che fare con certe persone”. Certo, a volte il destino può essere brusco, se non addirittura brutale, e può destabilizzarci. Ma devi sapere che alla fine, anche un cambiamento di vita può rivelarsi molto più gratificante di quanto si pensi, e i cambiamenti non saranno assolutamente mancanti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questa domenica è piena di promesse. Ci attendono delle novità notevoli, il Sole è sul punto di entrare nel vostro segno e il 23 sarà la volta di Venere, seguita da Giove. In altre parole, è come se un’intera parata di pianeti stia per invadere il vostro cielo astrale. Mi aspetto che questo provochi anche un’esplosione di nuove, brillanti idee e creatività. Sarà il momento ideale per proporre iniziative rilevanti e coloro che hanno precedentemente rifiutato potrebbero cambiare il loro verdetto in un sì. È fondamentale, tuttavia, mantenere la concentrazione. Ricordate, avere gli astri dalla vostra parte non traduce automaticamente in vittoria. Essi offrono l’opportunità di far fronte alle sfide, ma se si affrontano queste indicatori cosmici senza la dovuta preparazione, il risultato potrebbe non essere quello sperato. Quindi, attribuite la necessaria importanza ai vostri progetti e pianificazioni attuali; dovrebbero essere sostenuti da autentica determinazione e buone intenzioni.

Oroscopo del Cancro

Cancro, le tue emozioni attuali hanno il loro peso, ma solo fino a un determinato limite. La lunatix domina il tuo esistere e sei influenzato dal colore pallido dell’aspro. Pertanto, come ieri, oggi abbiamo una luna leggermente distorta che potrebbe farti affrontare le cose in maniera un po’ troppo diretta. Tuttavia, io sto osservando la vastità del cielo perché desidero abbracciare tutto il 2024, tutto il 2025. Così, anche coloro che hanno subito un torto avranno l’opportunità di rivelare la loro determinazione e di cambiare. Stiamo entrando in un periodo di notevole crescita, che in ambito amoroso, si manifesterà già dalla prossima settimana. Oggi, il consiglio migliore è non fare piccole cose.

Oroscopo del Leone

Cara Leonessa, i tuoi astri stanno lentamente alleviando le tensioni che ti hanno afflitto nelle ultime tre settimane. Si percepisce un desiderio, magari subliminale, di prenderci un attimo di pausa, rifocillarti e prepararti per l’imminente avventura che ti attende. Giove ci fa sapere che questa nuova avventura si farà evidente a partire da giugno. È fondamentale ricordare che gli astri non detengono una bacchetta magica, percui, se sei in difficoltà, non aspettarti che la situazione si risolva all’improvviso. Tuttavia, con i favori astrali attuali che si manifesteranno alla fine del mese, è probabile che recupererai la tua forza e ti rialzerai con più determinazione che mai. Da giugno in poi, le porte della possibilità sono spalancate.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti prego di fare attenzione alla fine di maggio e all’inizio di giugno. Durante questo periodo, sembra che possano riemergere problemi legati a questioni legali o finanziarie in sospeso. Forse c’è anche una persona fastidiosa che tornerà a farsi sentire. Non dimentichiamo che tu sei un individuo che suscita invidia negli altri, a causa della tua razionalità e della tua capacità di organizzare la tua vita. Ricord ti che tra il 20 maggio e il 15 giugno dovrai misurare ogni tua azione. E’ vero che sei un segno di terra e porti sulle tue spalle molte responsabilità, ma speri in maggior comprensione da parte degli altri.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’incidenza della Luna nel tuo segno potrebbe amplificare le tue emozioni. E’ noto che non tolleri le ingiustizie, ma tieni presente che la tua percezione di ciò che è giusto può non essere la stessa degli altri. Di conseguenza, ciò che per te rappresenta un torto, potrebbe non essere percepito come tale da un’altra persona. Verso la fine del mese, manovrare l’intensità emotiva delle tue relazioni diventerà più agevole. Tuttavia, fai attenzione a non farti coinvolgere da amicizie o conoscenze equivocate, in particolare se provengono dal tuo passato.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, tieni d’occhio il tuo cielo lunedì e martedì: la luna sarà nel tuo segno zodiacale, una condizione che promette intuizioni positive sin dalla fine del mese. Non temere, le sfidanti posizioni astrali che hanno caratterizzato le tue prime tre intense settimane di maggio verranno meno. Spero che tu non abbia dato per sprecata una relazione sentimentale, ma, se così fosse, ti do un consiglio: preparati per un nuovo inizio, poiché si preannuncia un periodo favorevole alla riavvicinamento. In caso di distanza passata, ecco, avrai l’opportunità di recuperare. Accogli le buone intuizioni e l’orizzonte sarà radioso.

Oroscopo del Sagittario

È fondamentale che il Sagittario definisca esattamente ciò che vuole, soprattutto quando ci sono due situazioni affettive contemporanee o confusione emotiva. Verso la fine del mese e l’inizio di giugno, potrebbero emergere problemi. L’importanza di creare una certa struttura nella propria esistenza è indubbia, ma è altrettanto vitale avere la sicurezza delle proprie aspirazioni. Un lieve posticipo nell’avviamento di un progetto o di un programma è una possibiltà. Il tutto sarà affrontabile una volta ritrovata l’ordine.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti percepisco impegnato e leggermente ansioso, ma è comprensibile. La tua mente è sempre piena di progetti e inoltre, vedo una realizzazione in arrivo entro metà giugno. Cerca di evitare sforzi superflui specialmente in questa domenica, perché l’influenza della luna si mostra un po’ ostile, e lo sottolineo soprattutto per coloro che hanno già trascorso qualche momento difficile di recente. In ambito affettivo, ricorda che esistono persone che ti amano sinceramente. Infatti, nonostante lavoro e carriera abbiano un grande valore, è fondamentale non trascurare le emozioni, che rappresentano un elemento essenziale della nostra esistenza.

Oroscopo dell’Acquario

In arrivo un cambiamento importante per i nativi del segno dell’Acquario al terminare del mese, qualcosa inizia ad agitarsi. Certamente alcuni di voi, lavoratori o dipendenti, avranno già avuto discussioni con i propri superiori, mentre altri faranno sentire la propria voce a partire dal 23. Dal quel momento, le vostre idee saranno più definite grazie all’appoggio di Giove e Venere. Amor miei, desideriamo con ardore scoprire o potenziare questo amore che sta già fiorendo? Gli acquariani che hanno mantenuto un sentimento sotto il punto di controllo saranno meno incerti rispetto all’inizio del mese.

Oroscopo dei Pesci

Signori del segno dei Pesci, facciamo memoria che i giorni più travagliati sono stati il 16 e 17. Orietiamo poi il nostro sguardo verso il futuro, dimenticando ove possibile rimpianti, contrattempi e tensioni. Si aprono le porte per nuove iniziative, sebbene possano essere presenti incertezze all’inizio. Potrebbe essere benefico prendere le distanze da coloro che si sono dimostrate ingiuste con noi, almeno dal nostro punto di vista. La prossima settimana si presenta auspica, puntellata da una benedetta luna lunedì e martedì; questo risveglierà la vostra sensibilità e avvezzerà la vostra percezione delle cose che fate. Per quanto riguarda l’amore, il termine del mese sarà illuminante per numerosi rapporti.

