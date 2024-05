Tutto è ormai pronto per la finale di Amici 23. L’ultima puntata del talent si terrà questa sera, sabato 18 maggio 2024, e potrà essere seguita come sempre su Canale 5. L’attesa cresce, la curiosità è tanta. Tra poche ore sapremo chi trionferà in questa nuova edizione del talent. A giocarsela saranno: Petit, Sarah, Holden, Mida, Marisol e Dustin. Certamente ognuno ha il suo concorrente preferito e fa il tifo per lui o per lei ma chi è il favorito alla vittoria? Scopriamolo subito qui di seguito.

Amici 23, il favorito per la stampa

Ebbene sì, anche la stampa ha detto la sua in merito a chi potrebbe vincere Amici 23. Come è riportato da Gossip e Tv, alcuni giornalisti si sono già espressi. Tra questi sono state condivise le opinioni di Paolo Giordano, Luca Dondoni e Andrea Laffranchi.

Partiamo da quanto detto da Giordano. Lui ha fatto il nome di Petit spiegando che il giovane cantautore ha un caratteristica che è molto rara e che è sempre da valorizzare. Quale? Il fatto che scandisce le parole quando canta. Dondoni pensa che possano giocarsi la vittoria finale Holden o Petit ma, a quanto pare, crede che il favorito sia soprattutto Petit, potrebbe essere lui a trionfare. Il giornalista ha poi fatto sapere che per la categoria del ballo, invece, vorrebbe la vittoria di Marisol. Infine, Andrea Laffranchi vorrebbe un ballerino come vincitore, quindi o Marisol o Dustin. Il motivo? I cantanti anche se non vincono riescono comunque a trovare una loro strada, un po’ come è successo ad Angelina Mango durante la scorsa edizione del talent, visto che si è classificata seconda proprio dietro ad un danzatore.

Amici 23, il favorito per i bookmakers

E per i bookmakers chi è il favorito alla vittoria di Amici 23? Abbiamo fatto un salto sui più noti siti per scommesse per capire le quotazioni. Eccovele qui:

Sisal : Petit 1.65, Sarah 2.50, Holden 7.50, Marisol 12, Dustin 33, Mida 33.

: Petit 1.65, Sarah 2.50, Holden 7.50, Marisol 12, Dustin 33, Mida 33. Eurobet : Petit 1.70, Sarah 3, Holden 7, Marisol 9, Mida 26, Dustin 31.

: Petit 1.70, Sarah 3, Holden 7, Marisol 9, Mida 26, Dustin 31. Snai: Petit 1,65, Sarah 2,25, Marisol 3,50, Holden 5, Dustin 15, Mida 25.

Insomma, anche per le quote dei bookmakers il super favorito in questa finale di Amici 23 sembra essere proprio Petit. Sarà lui a vincere? Molto dipenderà dalle preferenze del pubblico visto che, per la prima volta in questa edizione del talent, questa sera i fan potranno votare il loro concorrente preferito. La sfida è apertissima.